Der USC Seitenstetten setzt sich gegen Waidhofen durch und bleibt weiterhin ungeschlagen

Der USC Seitenstetten kann an einen tollen Saisonstart anschließen und fährt vor eigenem Publikum gegen Waidhofen an der Thaya weitere drei Punkte ein. Dieser Erfolg macht die Gastgeber vorübergehend zum ersten Verfolger des überragenden SC Wieselburg. Doch der Sieg war alles andere als sicher, lange war das Spiel offen und sogar der Ausgleich der Gäste lag über weite Strecken in der Luft. Wir haben den Trainer des USC, Peter Thaller, zum Interview gebeten.

Das „Wie" stimmt nicht

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber das wie war Großteils nicht unser Anspruch." Nach dem 1:0 durch Manuel Hausberger in der 14. Minute, wären die Weichen für einen lockeren Pflichtsieg gestellt gewesen. Doch danach erhöhte sich die Fehlerquote massiv, und Wiadhofen kam zurück ins Spiel. „Zu viele Abspielfehler, wir haben eigentlich um den Ausgleich gebettelt und sind dann mit einem glücklichen 1:0 in die Pause gegangen. Dann haben wir in der Pause besprochen, dass wir da cleverer agieren wollen." Doch in der zweiten Halbzeit war von dieser Umstellung nur teilweise etwas zu bemerken. Die Partie blieb bis zum Schluss umkämpft, ehe Lukas Kiehbergers 2:0 in der 80. Spielminute die Hausherren endgültig erlöste. Das Resümee des Trainers lautet: „Es war ein sehr hart umkämpfter Arbeitssieg."

Es spitzt sich zu

In der vergangenen Saison war die Meisterschaft geprägt von vier Teams: Ybbs, Lilienfeld, Melk und Wieselburg. Nachdem Ybbs als Meister den Aufstieg schaffte, gingen vor der Saison viele von einem Dreikampf an der Spitze aus. Doch nun zeigt sich, dass bislang nur der SC Wieselburg diese Erwartungshaltung erfüllen konnte. Stattdessen spielen Teams wie Seitenstetten oder Rohrendorf am oberen Tabellenende munter mit. „Erwartet haben wir das vor der Saison nicht, wir schauen jede Woche von Gegner zu Gegner und wollen das das Beste rausholen, und das ist uns in den ersten acht Runden gut gelungen." Abgesehen von Dominator Wieselburg ist man außerdem die einzige Mannschaft, welche in der laufenden Saison noh ungeschlagen ist.

Die kommende Partie

In der nächsten Runde lautet der Gegner SC Gmünd. Der SC hat noch keinen Punktgewinn in der laufenden Spielzeit ergattern künnen, die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall eine umkämpfte Partie werden.

