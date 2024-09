Spannung pur: SC Lilienfeld triumphiert knapp gegen SV Würmla

Spielberichte

In Runde 8 der 2. Landesliga West (NÖ) konnte der SC Lilienfeld am Ende als Sieger vom Platz gehen. Die Partie gegen den SV Würmla endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Lilienfelder, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Sieg legten. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Kiril Ognyanov konnten die Gäste aus Würmla den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Laurent Gashi trifft für die Gastgeber - Kosovar Basholli sorgt für Zwei-Tore-Vorsprung

Die Begegnung zwischen dem SC Lilienfeld und dem SV Würmla begann vielversprechend. Der erste Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute gelang es Laurent Gashi, den SC Lilienfeld mit einem präzisen Schuss in Führung zu bringen. Die Lilienfelder nutzten ihre Chancen effizient und dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit.

Die Führung gab den Gastgebern merklich Selbstvertrauen, und sie setzten den Sportverein Würmla weiter unter Druck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte der SC Lilienfeld erneut jubeln. Kosovar Basholli erhöhte in der 41. Minute auf 2:0, was die Ausgangslage für den Rest des Spiels erheblich verbesserte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Lilienfelder in die Pause, während der SV Würmla sich von den zwei Gegentoren erst einmal erholen musste.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Würmla entschlossen, das Spiel zu drehen. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten, die Abwehr des SC Lilienfeld zu durchbrechen. In der 62. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt. Kiril Ognyanov erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte damit neue Spannung in die Partie.

Der Treffer beflügelte den SV Würmla, der nun auf den Ausgleich drängte. Doch die Abwehr des SC Lilienfeld hielt stand und verteidigte die Führung mit großem Einsatz. Die Gastgeber ließen sich trotz der anhaltenden Angriffe nicht aus der Ruhe bringen und setzten auf eine kompakte Defensive. Der Sportverein Würmla versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber die Zeit lief gegen sie.

Die letzten Minuten der Partie waren von großer Hektik geprägt, da der SV Würmla alles nach vorne warf. Doch der SC Lilienfeld zeigte eine kämpferische Leistung und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SC Lilienfeld.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter max79 (14294 Bonuspunkte)

2. Landesliga West: Lilienfeld : Würmla - 2:1 (2:0)

62 Kiril Ognyanov 2:1

41 Kosovar Basholli 2:0

30 Laurent Gashi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter max79 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.