Tabellenführer feiert Derbysieg gegen SVg ATP Purgstall

Spielberichte

Der SC Wieselburg konnte sich in der 2. Landesliga West im prestigeträchtigen Erlauftalderby gegen die SVg ATP Purgstall mit 3:1 durchsetzen. In einem intensiven und spannenden Spiel konnte der Tabellenführer nach einem frühen Rückstand die Partie zu seinen Gunsten drehen und am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen. Marco Talir brillierte mit zwei Toren und einer starken Leistung.

Gäste mit früher Führung - Wieselburger Doppelschlag

Das Spiel begann mit einer ersten guten Aktion der Gäste, als Özkan Dinc die Chance auf das 0:1 vergab und SCW-Keeper Gottsmann aufmerksam war. Doch bereits in der 10. Minute gelang der Sportvereinigung Purgstall der Führungstreffer durch Elias Huber. Eine Unsicherheit in der Wieselburger Abwehr nutzte Huber eiskalt aus und traf zur frühen Führung für die Gäste.

Die Antwort des SC ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten nach dem Rückstand zog Formose Mendy aus der Distanz ab und erzielte den Ausgleich. Die Wieselburger erhöhten daraufhin den Druck und kamen in der 18. Minute zu einer weiteren Großchance, die Mendy jedoch nur ans Außennetz setzte. Der Sportclub Wieselburg spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. In der 21. Minute war es dann Marco Talir, der nach einem Pass in die Tiefe von Mendy das 2:1 für die Heimischen erzielte und die Partie drehte.

Die Purgstaller zeigten sich kurzzeitig gefangen und kamen nach einem Foul an der rechten Seite zu einer guten Freistoßmöglichkeit, die allerdings nichts einbrachte. Die Wieselburger hingegen setzten ihre Offensivbemühungen fort und hatten in der 24. Minute eine weitere Chance durch Talir, dessen No-Look-Pass auf Hinterberger jedoch über das Tor ging. Kurz vor der Halbzeitpause erarbeiteten sich die Gäste noch eine Ecke, die jedoch keine Gefahr für das Wieselburger Tor darstellte. Mit einer verdienten 2:1-Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause.

Talir setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo zunächst hoch, doch das Spiel verlor allmählich an Intensität. Die Wieselburger blieben jedoch gefährlich und hatten in der 50. Minute eine Halbchance durch einen Steckpass von Mendy auf Hinterberger, den SVg-Goalie Fallmann jedoch entschärfte. In der 53. Minute zeigte sich Fallmann erneut aufmerksam, als er einen gefährlichen Freistoß von Talir aus dem Strafraum faustete.

Die zweite Halbzeit war geprägt von zahlreichen Fehlpässen und verlorener Dynamik, wie in der 67. Minute zu beobachten war, als die Partie zunehmend verflachte. Doch die Purgstaller gaben nicht auf und versuchten in der 81. Minute durch einen Freistoß von Obermayr noch einmal gefährlich zu werden, scheiterten jedoch an der Wieselburger Mauer. In den letzten Minuten des Spiels ging Purgstall volles Risiko und stellte auf vier Sturmspitzen um, um den Ausgleich zu erzwingen.

Doch es war Marco Talir, der in der 93. Minute mit einer brillanten Einzelaktion das Spiel endgültig entschied. Der 31-Jährige schnappte sich das Leder und erzielte den dritten Treffer für die Braustädter, womit er seine herausragende Leistung krönte. Die Wieselburger spielten die Partie dann souverän herunter und ließen keine weiteren Chancen der Gäste zu.

Mit dem 3:1-Erfolg sicherte sich der SC Wieselburg nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch den prestigeträchtigen Sieg im Derby gegen die SVg ATP Purgstall. Besonders Marco Talir und Formose Mendy zeichneten sich durch ihre herausragenden Leistungen aus und waren maßgeblich am Erfolg des Tabellenführers beteiligt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler (10604 Bonuspunkte)

2. Landesliga West: Wieselburg : SVg Purgstall - 3:1 (2:1)

93 Marco Talir 3:1

21 Marco Talir 2:1

15 Formose Mendy 1:1

10 Elias Huber 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.