Auswärtssieg: Anschusstor für Waidhofen kommt gegen Haitzendorf zu spät

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:10

Im packenden Aufeinandertreffen der 9. Runde der 2. Landesliga West (NÖ) gelang dem SV Haitzendorf ein knapper 2:1-Auswärtssieg gegen den Sportverein Waidhofen/Thaya. Trotz der kalten Witterungsbedingungen bei Nieselregen und einer scheinbar klaren Rollenverteilung zeigten die Gastgeber als Underdog mit einer engagierten Leistung auf. Besonders in der Schlussphase wurde es für die Waidhofner noch einmal spannend, als Oliver Bauer den Anschlusstreffer erzielte. Am Ende reichte es jedoch nicht für einen Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten aus Haitzendorf.

Starker Beginn der Gäste

Schon früh in der Partie zeigten die Gäste aus Haitzendorf, warum sie als Favorit angereist waren. Nach einer ersten Chance in der 12. Minute, als eine Ecke von Pirkner Altschach zum Eingreifen zwang, fiel in der 21. Minute das erste Tor. Florian Schuh nutzte einen Querpass und ließ die Abwehr des SV Waidhofen/Thaya alt aussehen, als er souverän zum 0:1 einnetzte.

Die Waidhofner versuchten, dagegenzuhalten und erarbeiteten sich eine vielversprechende Gelegenheit durch Oliver Bauer, die jedoch von der Gäste-Defensive vereitelt wurde. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für den Favoriten aus Haitzendorf, während Waidhofen/Thaya bemüht war, den Rückstand aufzuholen, aber vorerst ohne Erfolg blieb.

Gäste legen nach, Anschluss kommt zu spät

Nach dem Seitenwechsel startete der Sportverein Waidhofen/Thaya entschlossen, den Ausgleich zu erzielen. In der 48. Minute versuchte Fabian Teufel mit einem Distanzschuss den Haitzendorfer Schlussmann zu überwinden, doch dieser parierte mühelos. Chancen folgten auf beiden Seiten, wobei besonders Waidhofens Torhüter Marco Altschach mit mehreren Paraden glänzte, so auch in der 66. Minute gegen einen Alleingang von Pirkner.

In der 74. Minute baute Haitzendorf seine Führung aus. Simon Stachura nutzte eine unübersichtliche Situation im Strafraum der Waidhofner aus und erzielte das 0:2, was die Hoffnung der Gastgeber auf einen Punktgewinn zunächst zu ersticken schien.

Doch der Sportverein Waidhofen/Thaya gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 90. Minute belohnte sich Oliver Bauer für seinen Einsatz. Nach einem Zuspiel von Jannik Scherzer dribbelte er sich durch die gegnerische Abwehr und erzielte den Anschlusstreffer mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck zum 1:2. Die Schlussoffensive der Waidhofner brachte jedoch keinen weiteren Treffer ein, und so blieb es bei der knappen Niederlage.

Der SV Haitzendorf konnte durch den Sieg wichtige Punkte im Kampf um die vordersten Plätze einfahren, während Waidhofen/Thaya trotz der Niederlage mit einer respektablen Leistung gegen ein Spitzenteam der Liga überzeugen konnte. Die Begegnung zeigte eindrucksvoll den Kampfgeist und die Leidenschaft beider Mannschaften auf dem Platz.

2. Landesliga West: Waidhofen : Haitzendorf - 1:2 (0:1)

90 Oliver Bauer 1:2

74 Simon Stachura 0:2

21 Florian Schuh 0:1

