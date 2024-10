Christoph Streit führt Großweikersdorf/Wiesendorf zum Sieg über FC Rohrendorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:10

In einem spannenden Duell der 2. Landesliga West (NÖ) setzte sich die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Rohrendorf durch. Der Doppeltorschütze Christoph Streit war der überragende Spieler des Nachmittags und stellte seine Torgefährlichkeit einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Erste Halbzeit: Großweikersdorf/Wiesendorf legt den Grundstein

Von Beginn an zeigte die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf eine ordentliche Performance. Sie übernahmen die Kontrolle im Mittelfeld und setzten den FC Rohrendorf früh unter Druck. Diese frühe Dominanz zahlte sich bereits in der 21. Minute aus. Christoph Streit, der an diesem Tag in bestechender Form agierte, eröffnete das Toreschießen für die Gäste. Nach einem schnellen Spielzug fand der Ball seinen Weg zu Streit, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz zu versenken.

Nach dem Führungstreffer versuchten die Hausherren, mehr Druck auf die gegnerische Defensive auszuüben. Doch die Gäste blieben aufmerksam und ließen kaum nennenswerte Chancen zu. Die Rohrendorfer kämpften zwar verbissen, fanden jedoch keine Lücke im soliden Abwehrverbund der Großweikersdorfer. So blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1 für die Gäste, die mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause gingen.

Zweite Halbzeit: Rohrendorf bemüht, Großweikersdorf/Wiesendorf souverän

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild ähnlich. Der FC Rohrendorf bemühte sich, das Spiel in die Hand zu nehmen, während die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf auf Konter lauerte. In der 54. Minute gelang den Gästen dann der entscheidende Treffer, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Erneut war es Christoph Streit, der nach einem Angriff seiner Mannschaft das 0:2 erzielte. Mit seinem zweiten Treffer unterstrich er nicht nur seine herausragende Tagesform, sondern sorgte auch für einen komfortablen Vorsprung für die Gäste.

Trotz des Rückstands gaben die Rohrendorfer nicht auf und versuchten, das Spiel noch einmal spannend zu gestalten. Doch die Gäste verteidigten clever und ließen kaum Raum für gefährliche Angriffe. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, musste der FC Rohrendorf einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Michael Walzer sah die Gelb-Rote Karte, was den ohnehin schon schweren Tag für die Rohrendorfer noch komplizierter machte.

Am Ende blieb es beim 0:2 aus Sicht des FC Rohrendorf. Mit diesem Sieg festigt die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf ihre Position in der Liga und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Rohrendorfer hingegen müssen sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Landesliga West: Rohrendorf : Großw.dorf/Wiesendorf - 0:2 (0:1)

54 Christoph Streit 0:2

21 Christoph Streit 0:1

