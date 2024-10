Drama im Schuberth Stadion: SK Eggenburg feiert gegen Melk Last-Minute-Sieg

Spielberichte

In einem spannenden Duell der 2. Landesliga West setzte sich der SK Eggenburg knapp mit 2:1 beim SC Melk durch. Das Spiel begann mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Melker zunächst in Führung gingen. Eggenburg bewies jedoch Kampfgeist und glich noch vor der Pause aus. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten, als Dominik Rolinec den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Trotz zahlreicher Chancen konnten die Melker die Niederlage nicht abwenden.

Hausherren mit perfektem Start

Das Spiel im Schuberth Stadion begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 11. Minute gelang dem SC Melk der Führungstreffer. Ein fataler Rückpass der Eggenburger Defensive landete bei Petr Kurtin, der die Gelegenheit nutzte, um Torhüter Dennis Kubiela zu umspielen und den Ball ins Netz zu schieben. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, da die Melker einen engagierten Start hingelegt hatten und die Defensive der Gäste mehrfach in Bedrängnis brachten.

Die Eggenburger zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Einigen Unsicherheiten in der Melker Hintermannschaft zum Trotz, blieben die Hausherren zunächst stabil. Doch in der 36. Minute kam, was kommen musste: Tim Berger traf nach einem ungestörten Passspiel der Eggenburger im Strafraum zum 1:1. Die Melker Defensive hatte zuvor nicht konsequent genug agiert und so den Ausgleich ermöglicht.

Entscheidung in Minute 88

Nach der Pause kamen die Melker erneut stark aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute versuchten sie, den Druck zu erhöhen, und erarbeiteten sich mehrere Möglichkeiten. Doch weder Kurtin noch Hoppi konnten die Führung zurückerobern. Eggenburgs Torwart Kubiela bewies mehrfach seine Klasse und verhinderte einen erneuten Rückstand seiner Mannschaft.

Während das Spiel zunehmend an Intensität gewann, blieben Tore zunächst aus. Die Abwehrreihen beider Mannschaften stabilisierten sich, und es entwickelte sich ein spannendes Duell um die Kontrolle im Mittelfeld. In der 88. Minute wurde Eggenburgs Geduld jedoch belohnt: Dominik Rolinec nutzte eine Unachtsamkeit in der Melker Defensive, blieb eiskalt und schob den Ball zum 1:2 ins lange Eck. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor konsequent und besiegelten den Erfolg.

Melk versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Eggenburger Verteidigung stand sicher, und auch in der dreiminütigen Nachspielzeit gelang es den Melkern nicht, die Niederlage abzuwenden. Mit dem Schlusspfiff mussten die Hausherren die bittere Niederlage akzeptieren. Der SK Eggenburg feierte hingegen einen wichtigen Auswärtssieg.

