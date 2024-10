3:0! SC Lilienfeld fertigt Tabellenführer ab

Spielberichte

In einem Duell der 9. Runde der 2. Landesliga West konnte sich der SC Lilienfeld eindrucksvoll gegen den SC Wieselburg mit einem klaren 3:0-Heimsieg durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Lilienfeld in der zweiten Halbzeit auf und konnte das Spiel zu seinen Gunsten entscheiden. Der Tabellenführer hatte dem Offensivdrang der Hausherren wenig entgegenzusetzen und musste am Ende in Unterzahl die erste Saisonniederlage einstecken.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Die Lilienfelder versuchten frühzeitig, das Spielgeschehen zu kontrollieren, während der SC Wieselburg sich in der Defensive organisierte und auf Konterchancen lauerte. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es keinem der beiden Teams, in der ersten Halbzeit den entscheidenden Pass zu spielen oder die gegnerische Abwehr ernsthaft zu gefährden. So endete die erste Hälfte ohne nennenswerte Torchancen und mit einem 0:0 auf der Anzeigetafel.

Lilienfelds Offensivfeuerwerk in Halbzeit zwei

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild auf dem Spielfeld deutlich. Die Gastgeber, angeführt von Safet Bajrami, erhöhten den Druck auf die Verteidigung des Tabellenführers. In der 53. Minute war es dann Bajrami, der mit einem präzisen Schuss den Bann brach und den SC Lilienfeld mit 1:0 in Führung brachte. Der Jubel der heimischen Fans war groß, und die Lilienfelder ließen sich vom Erfolg beflügeln.

Der SC Wieselburg versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, fand jedoch kaum Mittel gegen die nun entschlossen auftretenden Hausherren. In der 68. Minute gelang Kosovar Basholli das 2:0, als er nach einer schön herausgespielten Kombination frei vor dem Tor auftauchte und souverän einschoss. Der Druck auf die Gäste wuchs weiter, und die Aufgabe, das Spiel noch zu drehen, wurde immer schwieriger.

In der 77. Minute verschärfte sich die Situation für Wieselburg, als Reinhard Wurzer nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Platz waren die Wieselburger endgültig chancenlos gegen die offensivfreudigen Lilienfelder. Kurz vor Schluss machte Ionut-Eduard Soare mit einem weiteren Treffer zum 3:0 den verdienten Sieg perfekt. Soare krönte damit eine starke Leistung seines Teams und sorgte für den Schlusspunkt einer beeindruckenden zweiten Halbzeit. Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 3:0-Sieg für den SC Lilienfeld.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter max79 (14404 Bonuspunkte)

2. Landesliga West: Lilienfeld : Wieselburg - 3:0 (0:0)

85 Ionu?-Eduard Soare 3:0

68 Kosovar Basholli 2:0

53 Safet Bajrami 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter max79 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.