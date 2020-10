Sieben-Tore-Spektakel bei Rohrendorf gegen Eggenburg

Details Montag, 05. Oktober 2020 15:23

In der Moser Medical Arena empfing der FC Rohrendorf vor 125 Zuschauern den SK Eggenburg. Die Hausherren ließen den Gästen beim 6:1 so gut wie keine Chance, vor allem die zweite Halbzeit hatte es mit fünf Treffern in sich. Rohrendorf holte am Sonntag damit den dritten Sieg in der 2. Landesliga West – genauso viele Niederlagen haben nun die Eggenburger zu Buche stehen.

Stefan Kerzig, Trainer des FC Rohrendorf, sah einen eher ausgeglichenen Beginn: „Der Gegner ist gut gestanden, wodurch wir uns schwergetan haben, Chancen herauszuspielen. Man hat gemerkt, dass keine Mannschaft zu viel Risiko eingehen wollte.“ In der 38. Minute fasste sich Patrick Pfaller einmal ein Herz und zimmerte den Ball mit einem Distanzschuss aus 25 Metern ins linke Kreuzeck. Führung Rohrendorf! Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste: Thomas Dragan kam nach einem Konter per Doppelpass zum Abschluss und traf zum 2:0. Kerzig: „Nach der Führung haben wir endlich befreit aufgespielt und das Spiel gemacht.“

Tor, Tor, Tor, Tor, Tor – 5 Treffer in 25 Minuten

Nach der Pause dauerte es bis zur 62. Minute, ehe der Torreigen begann, eröffnet durch einen Treffer von Fabian Polland aus kurzer Distanz. Nur zwei Minute danach stellte Michael Wildpert auf 4:0. In der 79. Minute brachte Einwechselspieler Fabian Riegler einen Schuss auf Tor von Lukas Schölm, dessen Abpraller bei Andreas Bogner landete. Der Zehner Rohrenburg ließ sich nicht lange bitte und netzte zum 5:0 ein. Nachdem Raffael Sagmüllner in Minute 84 einen Strafstoß verschuldet hatte, besorgte Friedrich Zandl vom Elfmeterpunkt das Ehrentor für Eggenburg. Nur eine Minute später setzte Wildpert dann den Schlusspunkt der Partie: Bogner setzte mit einem Lupfer über die Abwehrreihe Wildpert in Szene, der in Folge Schölm umrundete und lässig zum 6:1 einschob. „Die Burschen haben das toll gemacht, gleichermaßen offensiv wie defensiv. Sie haben ihre Chancen genutzt und sich gut präsentiert“, so Kerzig.

Die Besten: Andreas Bogner (MF), Michael Wildpert (ST)