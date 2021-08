Purgstall weist Melk in die Schranken

Details Sonntag, 22. August 2021 10:53

Das Endergebnis zwischen der SVg Purgstall und dem SC Melk von 5:0 ist so eindeutig, wie sich auf den ersten Blick vermuten lässt. Die Gäste können am zweiten Spieltag der 2. Landesliga West lediglich zu Beginn mithalten, werden im Anschluss allerdings von der Heimelf regelrecht überrannt. In Halbzeit zwei kommt Melk kaum aus der eigenen Spielhälfte heraus und Purgstall erspielt sich Chancen am laufenden Band.

Die Angangsphase gestaltet sich höchst ausgeglichen und nach einer Packung für die Gäste aus Melk sieht es zu Beginn keinesfalls aus. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel in Minute 26, Alexander Rupp muss nach einem unglücklichen Zweikampf vom Feld, gibt nur noch eine Mannschaft den Ton an. Rene Pitzl wird wenig später mit einem langen Ball steil geschickt und von der linken Seite hämmert der Außenangreifer das Spielgerät in den Winkel. Damit ist der Torreigen eröffnet, wenngleich Melk beinahe den knappen Rückstand bis zur Pause halten kann. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff nickt Alexander Obermayr nach einem Angriff über die linke Seite zum 2:0-Pausenstand ein.

Im zweiten Abschnitt findet das Spielgeschehen ausschließlich in einer Hälfte statt, der SC Melk kann kaum Gegenwehr bieten und mit eigenen Offensivaktionen für Entlastung sorgen. Der dritte Torerfolg folgt in Minute 57, als man im Gegensatz zu den Treffern zuvor auf der rechten Seite durchbricht, einen Stanglpass zur Mitte bringt und Florian Reiter beim Nachschuss goldrichtig steht und mühelos einschiebt. Rund zehn Minuten später zieht David Pitzl mit dem Ball am Fuß an und kann von der Melker Hintermannschaft nicht gestellt werden. Der Abschluss ins lange Eck schlägt hinter Jasmin Nuhanovic im Kasten ein. Den Schlusspunkt setzt Neuzugang Laurenz Lasselsberger wenige Minuten nach seiner Einwechslung. Per Halbvolley vollendet er vom Elfmeterpunkt in Schräglage zum 5:0. Eine dominante Leistung der Purgstaller, die folgerichtig mit drei Punkten belohnt wird.

Purgstall – Melk 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (26. Rene Pitzl), 2:0 (42. Alexander Obermayr), 3:0 (57. Florian Reiter), 4:0 (67. David Pitzl), 5:0 (83. Laurenz Lasselsberger)

Purgstall: Lukas Fallmann, Elias Kaufmann, David Pitzl, Rene Pitzl, Roman Zeller (K), Kevin Obermayr, Marco Essletzbichler, Alexander Obermayr, Marc Vorderbrunner, Florian Reiter, Benedikt Schiefer

Ersatzspieler: Harald Schrittwieser, Samuel Nagy Elbaky, Laurenz Lasselsberger, Michael Eisenmann, Martin Bendinger, Constantin Scharner

Trainer: Hans Jürgen Moser

Melk: Jasmin Nuhanovic, Nico Gerak, Stefan Plavotic, Seyid Talay, Rene Miklautz, Stefan Prinz, Mahmut Harmanci (K), Fabian Pöggsteiner, Amar Osmanovic, Alexander Rupp, Viktor Vondryska

Ersatzspieler: Haci Mustafa Ersoy, Marcello Pfeiffer, Christian Kühberger, Patrik Langthaler, Manuel Mayer, Alvi Bazaliev

Trainer: Christian Stumpfer

Die Auffälligsten: David Pitzl (Purgstall), Florian Reiter (Purgstall), Alexander Obermayr (Purgstall)

Gerhard Pitzl (Sektionsleiter)

“Es war eine gute Reaktion auf das Spiel vor einer Woche. Die ersten 20 Minuten war es ein offenes Spiel, Melk hat gut dagegengehalten. Nach der schweren Verletzung bei einer unglücklichen Situation ist das Spiel gekippt. Mit dem ersten Tor ist der Knopf aufgegangen und es haben praktisch nur noch wir gespielt.“

