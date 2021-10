Rohrendorf heftet sich mit Auswärtserfolg in Seitenstetten am oberen Tabellendrittel an

Details Samstag, 02. Oktober 2021 12:41

In der 2. Landesliga West kommt es am achten Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen dem USC Seitenstetten und dem FC Rohrendorf. Während die Heimelf zuletzt mit drei Siegen en suite große Sprünge in der Tabelle verzeichnet, unterlagen die Gäste am vergangenen Wochenende Eggenburg knapp. In einem eng umkämpften Spiel werden die Tore allesamt in der letzten Viertelstunde bejubelt. Nach 90 attraktiven Minuten hat Rohrendorf am Ende die Nase vorn.

Durch die zuletzt formstarken Seitenstettner wird gegen die leicht favorisierten Gäste aus Rohrendorf durchaus eine enge Kiste erwartet. Der Gastgeber enttäuscht diese Erwartung keineswegs, auch wenn Rohrendorf zu Beginn direkt gut loslegt. Nach sieben absolvierten Minuten nutzt Michael Wildpert einen Fehler der Hintermannschaft und setzt zum Abschluss an, doch Florian Fehringer wirft sich noch rechtzeitig dazwischen. Nur acht Minuten später darf Seitenstetten Aufatmen, denn Fabian Polland lässt die Riesenchance auf den Führungstreffer liegen und verzieht freistehend vor dem Tor. Bis zur Pause hält sich der Gastgeber wacker, die Gäste haben zum Pausentee mehr Spielanteile.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zeichnet sich bereits früh ein offener Schlagabtausch ab. Nach Wiederanpfiff scheitern Nico Poustka und Florian Oberforster an einem gut aufgelegten Michael Steinschaden im Tor der Rohrendorfer. Bevor der Torreigen in der Schlussphase eröffnet wird, drängt Rohrendorf auf den ersten Torerfolg des Spiels, doch ausgerechnet in dieser Phase lässt Angreifer Jan Knoll eine vielversprechende Möglichkeit für Seitenstetten ungenutzt und hämmert das Leder über das Gebälk. In der 75. Minute ist es dann so weit: Nach einem Eckball bringt Petr Rothe die Gäste in Führung. Lediglich vier Minuten später wird Fabian Polland mit einem Steilpass perfekt in Szene gesetzt und kann prompt zur Zweitoreführung einnetzen. Seitenstetten gibt sich keineswegs frühzeitig geschlagen und lässt sich weiterhin nicht abschütteln. Ganz im Gegenteil, denn in der 83. Minute zieht Nico Poustka ab und lässt die 125 anwesenden Zuseher nochmals hoffen. In den Schlussminuten bringt sich die Heimelf nichtsdestotrotz selbst um den Erfolg, denn nachdem Matthias Edermayer in der Defensive keine gute Figur abgibt, hat Fabian Polland freie Bahn und sorgt mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Seitenstetten – Rohrendorf 1:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (75. Petr Rothe), 0:2 (79. Fabian Polland), 1:2 (83. Nico Poustka), 1:3 (87. Fabian Polland)

Seitenstetten: Johannes Eder, Stjepan Kovacevic, Nico Poustka, BEd Dominik Kammerhofer (K), Florian Oberforster, Philip Zatl, Jonas Gugler, Florian Fehringer, Manuel Hausberger, Özkan Dinc, Jan Knoll

Ersatzspieler: Lukas Strahofer, Andreas Eder, Julian Haneder, Matthias Edermayer, Jonas Rittmannsperger

Trainer: Stefan Griessenberger

Rohrendorf: Michael Steinschaden, Benedikt Stierschneider, Tobias Markhart, Michael Wildpert, Fabian Polland, Andreas Bogner, Petr Rothe, Patrick Pfaller, Thomas Dragan, Michael Walzer (K), Georg Rossecker

Ersatzspieler: Moritz Wögrath, Islam Yusupov, Jakob Stierschneider, Fabian Riegler, Lukas Hahn, Felix Stradinger

Trainer: Stefan Kerzig

Die Auffälligsten: Fabian Polland (Rohrendorf), Nico Poustka (Seitenstetten)

