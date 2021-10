Kantersieg in Melk: Haitzendorf in Bestform

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:42

2. Landesliga West: Haitzendorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SC Melk vor etwa 200 Besuchern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:0 für den SV Haitzendorf. Haitzendorf setzte sich standesgemäß gegen den SC Melk durch.

Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Offensiv-Leistung. Lukas Jedlicka trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Jaroslav Poliach den Vorsprung des SV Haitzendorf auf 2:0. Mario Rekirsch brachte die Gäste in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (15.). Haitzendorf baute die Führung aus, indem Daniel Randak zwei Treffer nachlegte (26., EM/34.). Angesichts der desolaten Vorstellung des SC Melk in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für den SV Haitzendorf in die Pause.

Heimelf überfordert

Stefan Nestler schraubte das Ergebnis in der 48. Minute mit dem 6:0 für Haitzendorf in die Höhe. Auch in der Nachspielzeit kannte der SV Haitzendorf keine Gnade. Gabriel Hausmann markierte den siebten Treffer (92.). Mit dem Spielende fuhr der SV Haitzendorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Melk klar, dass gegen Haitzendorf heute kein Kraut gewachsen war.

Nach der klaren Pleite gegen Haitzendorf steht der SC Melk mit dem Rücken zur Wand. Mit erschreckenden 24 Gegentoren stellt der SC Melk die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte der SC Melk bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der SC Melk in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der SV Haitzendorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Haitzendorf ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur vier Gegentore zugelassen hat. Haitzendorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist der SV Haitzendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach der klaren Niederlage gegen Haitzendorf ist der SC Melk weiter das defensivschwächste Team der 2. Landesliga West.

Der SC Melk stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim UFC St. Peter/Au vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Haitzendorf den SC Amaliendorf-Aalfang.

2. Landesliga West: SC Melk – SV Haitzendorf, 0:7 (0:6)

8 Lukas Jedlicka 0:1

12 Jaroslav Poliach 0:2

15 Mario Rekirsch 0:3

26 Daniel Randak 0:4

34 Daniel Randak 0:5

48 Stefan Nestler 0:6

92 Gabriel Hausmann 0:7

