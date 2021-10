Herzogenburg hält St. Peters Offensivreihe in Schach

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:03

Erst einmal blieb der UFC St. Peter/Au in der laufenden Spielzeit ohne eigenen Treffer. Beim Auswärtsspiel gegen den SC Herzogenburg in Runde 9 der 2. Landesliga West soll dieser Fall erneut eintreten. In einem fehleranfälligen Spiel können die Gäste kein Kapital aus den sich bietenden Gelegenheiten schlagen. Während Herzogenburg ebenso aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten liegen lässt, ebnet eine Standardsituation den Weg zum Sieg.

Die Anfangsphase dieses Aufeinandertreffens wirkt noch sehr zerfahren und unkonzentriert. Auf beiden Seiten werden bereits früh zahlreiche vermeidbare Fehler begangen. Dadurch kommt Herzogenburg auch zu den ersten Möglichkeiten, doch während Samet Yikilmaz vor dem Tor nicht zum Abschluss kommt, scheitert der freistehende Keita Miyakoshi ebenso. St. Peter/Au ist in den eigenen Reihen gewohnt gut organisiert, ein ruhender Ball soll in der 21. Minute allerdings den ersten Gegentreffer herbeiführen: Haci Kocbay bringt einen Freistoß gefährlich zur Mitte, wo Samet Yikilmaz hochsteigt und druckvoll einköpft. Die Gäste profitieren im weiteren Verlauf weiterhin von fehleranfälligen Gastgebern, doch die große Ausgleichschance bleibt im ersten Durchgang aus.

Kurz nach Wiederanpfiff hat Benjamin Steinwendtner im letzten Drittel viel Raum und hält drauf. Der Ball titscht gegen den Innenpfosten und der Spielstand bleibt unverändert. Die Gäste sind in der zweiten Halbzeit stets bemüht und fahren etwa über Qerim Idrizaj immer wieder vielversprechende Angriffe. In der 83. Minute läuft man allerdings in einen Tempogegenstoß der Heimelf hinein, bei dem der eingewechselte Ferdinand Sima auf Yujin Takeuchi querlegen kann. Dieser behält die Ruhe und erzielt in der Schlussphase den Treffer zum 2:0. Die letzte Hoffnung von St. Peter/Au wird in den Schlussminuten wiederum zerschlagen, als die Gäste nach einem vermeintlichen Handspiel im gegnerischen Sechzehnmeterraum einen Strafstoß bei Schiedsrichter Kurt Hertelt einfordern. Der Pfiff bleibt allerdings aus und Herzogenburg beansprucht die drei Punkte für sich.

Herzogenburg – St. Peter/Au 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (21. Samet Yikilmaz), 2:0 (83. Yujin Takeuchi)

Herzogenburg: Mag. Reinhard Dietl (K), Florian Heiderer, Haci Kocbay, Ing. Benjamin Steinwendtner, Abdifataah Mohamed, Zejd Cazinkic, David Weixlbaum, Nikica Zivkovic, Samet Yikilmaz, Keita Miyakoshi, Yujin Takeuchi

Ersatzspieler: Samuel Ziselsberger, Nico Harauer, Marco Simon, Ferdinand Sima, Florian Hameder, Elias Fürst

Trainer: Christian Maurer

St. Peter/Au: Maximilian Gebauer - Fabian Kohl, David Noah Oismüller - Oliver Steindl, Qerim Idrizaj, Marko Kovjenic, Christian Aigner (K), Paul Nagelstrasser, Jan Gerg - Emrah Yaman, Stefan Stradner

Ersatzspieler: Philipp Ortner, Maximilian Oberforster, Samuel Feichtner, Matthias Schwaiger, Max Richter, Leo Nagelstrasser

Trainer: DI Adnan Kaltak , MBA

Die Auffälligsten: Samet Yikilmaz (Herzogenburg), Yujin Takeuchi (Herzogenburg), Qerim Idrizaj (St. Peter/Au)

Christian Maurer (Herzogenburg)

„Nach der schwachen zweiten Halbzeit gegen Haitzendorf war es für uns heute wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Es war am Anfang extrem zerfahren und wir haben sehr viele Querschläger produziert. Mit Fortdauer haben wir das Kommando übernommen. Wir haben es immer wieder über die Flügel probiert, da St. Peter im Zentrum sehr kompakt steht.“

