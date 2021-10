Seitenstetten ist das effizientere Team in Würmla

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 09:38

Eine spannende Ausgangslage wird bei der Partie zwischen dem SV Würmla und dem USC Seitenstetten in Runde 10 der 2. Landesliga West erwartet. Die beiden Teams trennen lediglich zwei Zähler, weshalb das Spiel auch hält, was es verspricht – Spannung bis zum Schluss. Spielerisch ist es von beiden Seiten keine Galavorstellung gewesen, doch mit Fortdauer entwickelt sich ein zunehmend attraktiveres Spiel.

Auch wenn die erste Halbzeit wenige Highlights zu bieten hat, beginnt das Aufeinandertreffen direkt mit einer vielversprechenden Offensivaktion der Hausherren. Clemens Lippert sucht und findet nach einem hohen Ball Christoph Weyermayr, der einen ersten Warnschuss nach nur wenigen Minuten abgibt. In der Folge versuchen beide Mannschaften vor allem über Konterangriffe Akzente zu setzen, sodass weder für die eine Seite, noch für die andere ein Hauch von Spielkontrolle aufkommt. Beide Abwehrreihen lassen sich tief zurückfallen, weshalb im ersten Durchgang lange Zeit kein Spielfluss aufkommt. Auch bei den vorhandenen Halbchancen fehlen oft die Abschlüsse, doch kurz vor der Pause kommt etwas Tempo ins Spiel. Während wiederum Christoph Weyermayr an einem Ende des Spielfeldes das runde Leder nur knapp verpasst, sind es auf der Gegenseite die Seitenstettner, die beinahe ihre Konterstärke ausspielen können, allerdings hauchdünn scheitern.

Die Hoffnung auf eine attraktivere Partie bleibt in der zweiten Halbzeit, trotz der Aktion kurz vor dem Pausentee, zunächst unerfüllt. Nach vielen hart geführten Zweikämpfen und Geplänkel im Mittelfeld folgt nach gut einer Stunde die spielentscheidende Szene. Seitenstetten kann einen Einwurf in den vielversprechendsten Angriff des Tages umwandeln. Denn nachdem Würmla die Gäste zunächst gewähren lässt und nach dem Steilpass Abseits reklamiert, hat Jonas Gugler freie Bahn. Keeper Marco Heigl erkennt die Situation, stürmt von der Linie und stellt den Offensivakteur der Gäste vor gehörige Probleme. Gugler zieht ab – Heigl ist noch dran und das Leder kullert über die Linie. Einen solchen Treffer aus dem Nichts hat dieses Matchup wohl dringend benötigt, denn das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Christoph Weyermayr setzt in der Box zum technisch feinen Heber an, Schlussmann Johannes Eder ist geschlagen, doch Seitenstetten kann im Verbund mit der Torstange die Situation bereinigen. In der Schlussphase zieht Würmla nochmals an, versucht mit hohen Bällen den Ausgleich zu erzwingen, die Gäste halten jedoch stand und fahren drei Punkte in der Ferne ein.

Würmla – Seitenstetten 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (64. Jonas Gugler)

Würmla: Marco Heigl - Markus Marschall, Dominik Moissl, Christoph Peyer, Reinhard Schlossinger - Dominic Rauscher (K), Clemens Lippert, Florian Schauer, Bastian Lahsnig - Christoph Weyermayr, Markus Schnopp

Ersatzspieler: Thomas Wimmer, Bernhard Wallner, Tobias Gschwandtner, Nicolas Wandl, Fabian Schreier, Gentrit Thaqi

Trainer: Dominic Rauscher

Seitenstetten: Johannes Eder, Stjepan Kovacevic, Andreas Eder, Stephan Maderthaner, Nico Poustka, BEd Dominik Kammerhofer (K), Florian Oberforster, Philip Zatl, Jonas Gugler, Manuel Hausberger, Özkan Dinc

Ersatzspieler: Paul Hengst, Matthias Edermayer, Lorenz Höggerl, Florian Zellhofer, Jan Knoll, Marcel Pfaffenbichler

Trainer: Stefan Griessenberger

Die Auffälligsten: Christoph Weyermayr (Würmla), Jonas Gugler (Seitenstetten)

Dominic Rauscher (Würmla)

„Es war die erwartet kämpferische Partie. Der Gegner ist auf unserer Augenhöhe und in einer ähnlichen Tabellenregion. Wir haben gewusst, dass sie tief stehen und auf Umschaltmomente warten werden. Mit derselben Taktik haben wir es auch versucht. Für unsere junge Mannschaft ist die aktuelle Tabellensituation sehr schwierig. Wir kommen zu unseren Torchancen, spielerisch ist es also in Ordnung - Uns fehlt schlichtweg noch die Routine.“

