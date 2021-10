Doppelpack: Talir sichert ASK Ybbs den Sieg gegen Eggenburg

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:01

2. Landesliga West: Beim ASK Bau Pöchhacker Ybbs holte sich der SK Eggenburg vor rund 220 Besuchern eine 0:3-Schlappe ab. Der ASK Ybbs ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Dominik Aigner besorgte vor 220 Zuschauern das 1:0 für die Gastgeber. Der Treffer war allerdings umstritten. Die Gäste reklamierten eine Abseitsstellung, doch der Unparteeische beendete die Diskussionen mit einer Gleben Karte für den Co-Trainer der Eggenburger. Marco Talir versenkte die Kugel mit einem Flachschuss zum 2:0 für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs (30.) Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Talir trifft doppelt

Talir schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 3:0 für den ASK Ybbs in die Höhe. Sein Freistoß fand den Weg unter der Mauer hindurch und wurde noch leicht abgefälscht. Am Ende blickte der ASK Bau Pöchhacker Ybbs auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über den SK Eggenburg.

Im Tableau hatte der Sieg des ASK Ybbs keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Die Saison des ASK Bau Pöchhacker Ybbs verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ASK Ybbs nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Eggenburg holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast bekleidet mit neun Zählern Tabellenposition zwölf. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SK Eggenburg derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SK Eggenburg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommende Woche tritt der ASK Ybbs beim USC Stressler Seitenstetten an (Freitag, 19:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Eggenburg Heimrecht gegen den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SK Eggenburg, 3:0 (2:0)

20 Dominik Aigner 1:0

30 Marco Talir 2:0

49 Marco Talir 3:0

