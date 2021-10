Pflichtaufgabe erfüllt: Haitzendorf feiert knappen Heimsieg über Amaliendorf-Aalfang

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:11

2. Landesliga West: Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SV Haitzendorf. Der Gastgeber setzte sich vor etwa 200 Zuschauern mit einem 2:1 gegen den SC Amaliendorf-Aalfang durch. Die Ausgangslage sprach für Haitzendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Jaroslav Poliach nutzte die Chance für den SV Haitzendorf und beförderte in der 41. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Die Pausenführung von Haitzendorf fiel knapp aus. Philipp Millner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Amaliendorf-Aalfang ein (64.). Patrick Denk brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Haitzendorf über die Linie (68.). Am Schluss schlug Haitzendorf Amaliendorf mit 2:1.

Haitzendorf bleibt oben dran

Für den SV Haitzendorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der Defensivverbund von Haitzendorf steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SV Haitzendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Haitzendorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 15 Punkte.

Der SC Amaliendorf-Aalfang holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit zehn gesammelten Zählern hat der Gast den zehnten Platz im Klassement inne. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Amaliendorf-Aalfang alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Amaliendorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt der SV Haitzendorf bei der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall an, einen Tag später muss der SC Amaliendorf-Aalfang seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den UFC St. Peter/Au erledigen.

2. Landesliga West: SV Haitzendorf – SC Amaliendorf-Aalfang, 2:1 (1:0)

41 Jaroslav Poliach 1:0

64 Philipp Millner 1:1

68 Patrick Denk 2:1

