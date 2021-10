Sieg beim SC Melk: Rabenstein zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:19

2. Landesliga West: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Rabenstein vor knapp 120 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Melk gewann. Einen packenden Auftritt legte Rabenstein dabei jedoch nicht hin.

Für das erste Tor sorgte Maximilian Lechner. In der 26. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung des SC Rabenstein nicht, aber immerhin ging Rabenstein mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Chrenko trifft zum Sieg

Der SC Rabenstein musste den Treffer von Alvi Bazaliev zum 1:1 hinnehmen (60.). Dass Rabenstein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Patrik Chrenko, der in der 78. Minute zur Stelle war. In der selben Minute sah Melks Rene Miklautz die Gelb-Rote Karte. Am Ende nahm der SC Rabenstein beim SC Melk einen Auswärtssieg mit.

30 Tore kassierte der SC Melk bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Landesliga West. Die Heimmannschaft nimmt mit sechs Punkten den 13. Tabellenplatz ein. Die Offensive des SC Melk zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte der SC Melk bisher zwei Siege und kassierte neun Niederlagen. Dem SC Melk bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Rabenstein holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der SC Rabenstein sprang mit diesem Erfolg auf den siebenten Platz. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Rabenstein momentan auf dem Konto. Der SC Rabenstein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Kommende Woche tritt der SC Melk beim SC Herzogenburg an (Samstag, 14:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Rabenstein Heimrecht gegen den SC Amaliendorf-Aalfang.

2. Landesliga West: SC Melk – SC Rabenstein, 1:2 (0:1)

26 Maximilian Lechner 0:1

60 Alvi Bazaliev 1:1

78 Patrik Chrenko 1:2

