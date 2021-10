Herzogenburg mit Arbeitssieg gegen einen direkten Konkurrenten

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 09:54

Der SC Herzogenburg empfängt in der 2. Landesliga West den SV Würmla. Im Vorfeld trennen die beiden Teams lediglich drei Punkte in der Tabelle, nach 90 Minuten soll die Lücke doppelt so groß sein. Denn nachdem Chancen auf beiden Seiten ausgelassen werden und Herzogenburg durch einen schnell ausgeführten Freistoß den entscheidenden Treffer herbeiführen kann, tritt Würmla die Heimreise ohne etwas Zählbarem an.

Das Spiel beginnt durchaus unterhaltsam, doch der Schein trügt. Denn nach einer Kopfballgelegenheit für Herzogenburg nach einem Eckstoß und einem direkten Freistoß, welchen Marco Heigl im Tor von Würmla entschärft, flacht das Spiel doch deutlich ab. Bei Würmla dauert es rund 20 Minuten, bis Dominic Rauscher einen Hammer aus der Distanz abfeuert, den Reinhard Dietl über die Querlatte lenken kann. Eine Viertelstunde später kommt die Heimelf nochmals vor das gegnerische Tor, doch auch hierbei ist Marco Heigl wieder zur Stelle. Damit bleibt der Spielstand beim Weg zurück in die Kabinen nach wie vor unverändert.

Nach gut einer Stunde folgt die Szene des Spiels, bei der sich die Herzogenburger gedankenschnell zeigen. Ein Freistoß wird schnell ausgeführt und läuft von Nikica Zivkovic über Samet Yikilmaz, der sich ein Herz fasst und die Querlatte zittern lässt. Nico Harauer steht goldrichtig und bugsiert den Abpraller zur Führung über die Linie. Die Gäste kommen wenig später zu einer vielversprechenden Gelegenheit zum Ausgleich, doch Markus Marschall setzt den Kopfball nach der Freistoßflanke von Christoph Weyermayr nur denkbar knapp neben den Kasten. Das letzte Highlight gebührt der siegreichen Mannschaft. In der Schlussphase tritt nämlich Haci Kocbay zum Freistoß an und erneut verhindert das Aluminium Schlimmeres.

Herzogenburg – Würmla 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (64. Nico Harauer)

Herzogenburg: Mag. Reinhard Dietl (K), Florian Heiderer, Nico Harauer, Haci Kocbay, Abdifataah Mohamed, David Weixlbaum, Nikica Zivkovic, Ferdinand Sima, Samet Yikilmaz, Keita Miyakoshi, Yujin Takeuchi

Ersatzspieler: Samuel Ziselsberger, Florian Hameder, Marco Simon, Kevin Kraus, Michael Weizmann, Elias Fürst

Trainer: Christian Maurer

Würmla: Marco Heigl (K) - Phillip Nussbaumer, Markus Marschall, Dominik Moissl, Christoph Peyer, Reinhard Schlossinger - Dominic Rauscher, Nicolas Wandl, Clemens Lippert, Florian Schauer - Christoph Weyermayr

Ersatzspieler: Markus Andrä, Thomas Zheden, Tobias Gschwandtner, Markus Schnopp, Fabian Schreier, Felix Pöchacker

Trainer: Dominic Rauscher

Die Auffälligsten: Nico Harauer (Herzogenburg), Samet Yikilmaz (Herzogenburg)

Christian Maurer (Herzogenburg)

„Wir haben uns in der letzten Woche nicht wirklich ausgezeichnet. Deshalb war es zu Beginn etwas zerfahren in der ersten Halbzeit. Spielerich war es eher Magerkost von beiden Mannschaften. Wir haben mit zu wenig Nachdruck gespielt und Würmla war über 90 Minuten sehr ungefährlich. Unter dem Strich war es eine gute Reaktion nach der Niederlage gegen Rabenstein. Wir haben einen direkten Konkurrenten besiegt und die Richtung stimmt.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!