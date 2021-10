St. Peter/Au gewinnt hoch gegen Amaliendorf-Aalf.

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:23

2. Landesliga West: Amaliendorf-Aalf. steckte gegen St. Peter/Au eine deutliche 0:4-Niederlage ein. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der UFC St. Peter/Au löste vor rund 150 Zuschauern die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Gleich zu Spielbeginn traf der Gast zur frühen Führung (2.). In Minute 41 sah Amaliendorfs Vaclav Sladek die Gelb-Rote Karte (Foul). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Stradner trifft doppelt

Stefan Stradner erhöhte den Vorsprung von St. Peter/Au nach 60 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 des UFC St. Peter/Au sorgte Qerim Idrizaj, der in Minute 71 zur Stelle war. Stradner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Peter/Au (81.). Die 0:4-Heimniederlage von Amaliendorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Das Heimteam befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den UFC St. Peter/Au weiter im Abstiegssog. Die Hintermannschaft des SC Amaliendorf-Aalfang steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 25 Gegentore kassierte Amaliendorf-Aalf. im Laufe der bisherigen Saison. Amaliendorf musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Amaliendorf-Aalfang insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Amaliendorf-Aalf. weiter in Bedrängnis geraten. Gegen St. Peter/Au war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der UFC St. Peter/Au holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Zu-null-Sieg lässt St. Peter/Au passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensivabteilung des UFC St. Peter/Au funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 29-mal zu. Die Saisonbilanz von St. Peter/Au sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte der UFC St. Peter/Au lediglich vier Niederlagen ein. St. Peter/Au erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Als Nächstes steht für Amaliendorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen den SC Rabenstein. Der UFC St. Peter/Au empfängt parallel die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall.

2. Landesliga West: SC Amaliendorf-Aalfang – UFC St. Peter/Au, 0:4 (0:1)

2 Robin Mayr-Faelten 0:1

60 Stefan Stradner 0:2

71 Qerim Idrizaj 0:3

81 Stefan Stradner 0:4

