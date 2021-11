Heimsieg gegen Eggenburg: SC Wieselburg auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 30. Oktober 2021 03:43

2. Landesliga West: Der SC Wieselburg erreichte vor rund 150 Zuschauern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SK Eggenburg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Wieselburg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

David Zefi brachte den Gastgeber in der 13. Minute in Front. Nach 17 Minuten verfehlte ein Schuss von Filip Faletar das Tor der Gäste nur knapp. Gabriel Hinterberger erhöhte den Vorsprung des SC Raika TTI Group Wieselburg nach 23 Minuten auf 2:0. In Minute 39 köpft Gabriel Hinterberger knapp über das Gehäuse Eggenburgs. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Den Vorsprung des SC Wieselburg ließ Filip Faletar in der 61. Minute anwachsen. Nach einem Foul an Hinterberger im Strafraum schob Faletar den fälligen Strafstoß ins linke untere Eck. Unter dem Strich verbuchte Wieselburg gegen Eggenburg einen souveränen 3:0-Sieg.

Wieselburg träumt weiter vom Aufstieg

Der SC Raika TTI Group Wieselburg macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Der Defensivverbund des SC Wieselburg steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SC Raika TTI Group Wieselburg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Trotz der Schlappe behält der SK Eggenburg den zwölftenTabellenplatz bei. Nun musste sich der Gast schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Zuletzt war beim SK Eggenburg der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Wieselburg, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für Wieselburg ist der USC Stressler Seitenstetten (Freitag, 19:00 Uhr). Eggenburg misst sich am selben Tag mit dem SV Haitzendorf (20:00 Uhr).

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SK Eggenburg, 3:0 (2:0)

13 David Zefi 1:0

23 Gabriel Hinterberger 2:0

61 Filip Faletar 3:0

