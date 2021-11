Nervenaufreibendes Mittelfeldduell zwischen Rabenstein und Amaliendorf

Details Samstag, 30. Oktober 2021 22:04

Eine strittige Elfmeterentscheidung soll in Runde 12 der 2. Landesliga West zwischen dem SC Rabenstein und dem SC Amaliendorf die Geschichte des Spiels schreiben. Bis zur hochemotionalen Szene gegen Ende des Spiels, welche Rabenstein den Sieg bescheren soll, hat das Aufeinandertreffen allerdings sportlich einiges zu bieten. Bereits zur Pause werden vier Treffer bejubelt und die rund 100 anwesenden Zuseher kommen auch ohne die spielentscheidende Situation allemal auf ihre Kosten.

Bevor sich die Lage in der Schlussphase zuspitzt bietet das Duell auch ohne den Aufreger bereits genügend Gesprächsstoff. Die Gäste aus Amaliendorf gehen nämlich nach gerade einmal 120 Sekunden bereits in Führung. Aus einem Gestocher heraus kann Thomas Masch nach einem Corner die Kugel unter die Latte nageln. Der Vorsprung hält jedoch nicht lange, denn postwendend pariert Patrick Grawatsch einen Abschluss der Heimelf, ist beim folgenden Nachschuss von Patrik Chrenko aber machtlos. Schon nach dieser Aktion kochen die Gemüter etwas hoch, denn der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne, doch trotz einiger verdutzter Gesichter wird der rasche Ausgleichstreffer anerkannt. Nach 26 Minute dreht Rabenstein die Partie und geht mit einem atemberaubenden Sonntagsschuss mit 2:1 in Führung. Nachdem Amaliendorf einen Eckball zunächst klären kann, legt sich Maximilian Lechner das Spielgerät in der zweiten Reihe zurecht und zimmert das runde Leder perfekt ins lange Kreuzeck. Ein Torerfolg aus der Kategorie „Tor des Monats“, doch auch dieser Vorsprung hält lediglich bis kurz vor der Halbzeitpause. In der Nachspielzeit erhält Tomas Tauber mit dem Rücken zum Tor das Zuspiel, verarbeitet die Kugel weiter und überhebt Goalie Marc Traby mit einem sehenswerten Halbvolley zum Pausenstand von 2:2.

Die Ruhe vor dem Sturm folgt in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte. Beiden Seiten gelingt nur wenig und es folgt der Sprung zur allesentscheidenden Sequenz in Minute 70. Rabenstein versucht mit einem hohen, weiten Ball zum Erfolg zu kommen, welcher Richtung Amaliendorf Schlussmann Patrick Grawatsch verlängert wird. Bis auf eine vermeintliche, passive Abseitsstellung auf Seiten der Heimelf ist bis hierhin noch alles in bester Ordnung. Doch dann folgt ein Zusammenprall zwischen Grawatsch und einem Gegenspieler, nachdem der Keeper die Kugel bereits sicher in den Händen hält. Nach einem lauten Knall sinken beide Akteure zu Boden und Referee Kazanci Nayim greift in die Brusttasche zum gelben Karton, um Grawatsch zu verwarnen und einen Strafstoß anzukündigen. Die Gäste aus Amaliendorf sind erbrüstet und im Eifer des Gefechts wird Übungsleiter Edgar Eichler des Platzes verwiesen. Patrik Chrenko nimmt das Geschenk an, behält trotz aller Umstände die Nerven beim Elfmeter und sorgt für die 3:2-Führung der Rabensteiner. Eine sportliche Antwort auf diese strittige Entscheidung findet Amaliendorf nicht mehr und Rabenstein feiert nach einem nervenaufreibenden Aufeinandertreffen einen 3:2-Erfolg im vorletzten Spiel der Herbstrunde.

Rabenstein – Amaliendorf 3:2 (2:2)

Torfolge: 0:1 (2. Thomas Masch), 1:1 (4. Patrik Chrenko), 2:1 (26. Maximilian Lechner), 2:2 (45+2 Tomas Tauber), 3:2 (71. Patrik Chrenko)

Rabenstein: Marc Traby - Ertugrul Ücüncü, Florian Lick (K) - Manuel Pieber, Marek Filkorn, Patrik Chrenko, Markus Grünbichler, Jan Novak, Cristian-Vasile Paul, Maximilian Lechner, Manuel Grünbichler

Ersatzspieler: Manfred Marinkovits, Christoph Kraushofer, Benjamin Schindelars, Tobias Gugler, Matthias Todt, Tobias Habertheuer

Trainer: Andreas Gutlederer

Amaliendorf: Patrick Grawatsch, Christian Brunner, Manuel Eichler, Philipp Millner, Jens Hofbauer, Ramy El-Damanhoury, Tomas Tauber, Kadir Dozhghar, Yorick Groll (K), Thomas Masch, Daniel Meyer

Ersatzspieler: Gregor Schuller, Tobias Anibas, Michael Fuger, Dominik Flöck, Jürgen Pichler, Istvan Varga

Trainer: Ing. Edgar Eichler

Die Auffälligsten: Patrik Chrenko (Rabenstein), Maximilian Lechner (Rabenstein), Tomas Tauber (Amaliendorf)

Edgar Eichler (Amaliendorf)

„Es war eine ausgeglichene Partie und man hatte in der zweiten Halbzeit den Eindruck, niemand wird ein Tor erzielen können. Es hätte ein Wunder passieren müssen und dieses ist auch in Form des Schiedsrichters geschehen. Ich spiele 45 Jahre lange Fußball, so eine Fehlentscheidung habe ich noch nie erlebt – es ist unfassbar. Ich möchte nicht zu viele Worte darüber verlieren, aber es war eine Frechheit.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!