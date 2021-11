Zwei Standardsituationen drehen das Spiel zu Gunsten von St. Peter/Au gegen Purgstall

Details Samstag, 30. Oktober 2021 22:20

Derby-Charakter verspricht ein Aufeinandertreffen zwischen dem UFC St. Peter/Au und der SVg Purgstall. Am 12. Spieltag der 2. Landesliga West kommt es wieder zu diesem besonderen Matchup, bei dem der Gastgeber erneut leicht die Nase vorn hat. Während sich Purgstall zum Ende der Herbstrunde hin nun im Tabellenmittelfeld einpendelt, feiert St. Peter den dritten Sieg in Folge und behauptet sich damit in den Top Vier der Liga.

In der Anfangsphase zeichnet sich in einer flotten Partie ein offener Schlagabtausch ab. Während St. Peter gleich zu Beginn zwei, drei aussichtsreiche Möglichkeiten ungenutzt lässt, kann auch Purgstall einige Hochkaräter nicht in Tore ummünzen und trifft beispielsweise nur die Querlatte. Auch wenn der Gastgeber das Spiel vermeintlich im Griff hat, können die Purgstaller nach der ersten Halbzeit ein Chancenplus verzeichnen. Der Höhepunkt des ersten Durchgangs folgt erst spät in Minute 42. Dabei wird ein Einwurf der Gäste in die Box hinein verlängert, wo Alexander Obermayr nicht mehr entscheidend gestellt werden kann. Der Abschluss wird noch abgefälscht und segelt in einer Bogenlampe über Maximilian Gebauer ins Tor.

Wie ausgewechselt kommen die Hausherren aus der Pause und geben von Beginn an den Takt vor. Marko Kovjenic trifft nach gut einer Stunde nur Aluminium und wird im Anschluss daran ausgewechselt, kurz bevor der Ausgleichstreffer bejubelt werden kann. In Spielminute 63 ist es dann so weit und Fabian Kohl verlängert eine Freistoßflanke von Qerim Idrizaj ins Tor, der mit diesem Assist den nächsten Scorerpunkt sammelt. In der Schlussviertelstunde kann St. Peter in der Folge die Partie drehen und wiederum ebnet eine Standardsituation den Weg zum Torerfolg. Diesmal ist es ein Eckstoß, den Robin Mayr-Fälten ebenfalls per Kopf wuchtig über die Linie drücken kann. Purgstall versucht es in den Schlussminuten vermehrt über lange Bälle, kommt damit allerdings nicht zum Erfolg und Torschütze Robin Mayr-Fälten verpasst noch den Doppelpack, sodass St. Peter letztendlich mit einem 2:1 die drei Punkte bei sich behält.

St. Peter/Au – Purgstall 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (42. Alexander Obermayr), 1:1 (63. Fabian Kohl), 2:1 (75. Robin Mayr-Fälten)

St. Peter/Au: Maximilian Gebauer - Fabian Kohl, David Noah Oismüller, Julian Schattleitner (K) - Maximilian Oberforster, Qerim Idrizaj, Marko Kovjenic, Paul Nagelstrasser, Jan Gerg - Robin Mayr-Fälten, Stefan Stradner

Ersatzspieler: Philipp Ortner, Oliver Steindl, Emrah Yaman, Samuel Feichtner, Christian Aigner, Matthias Schwaiger

Trainer: DI Adnan Kaltak , MBA

Purgstall: Lukas Fallmann, Elias Kaufmann, David Pitzl, Michael Mistelbauer, Rene Pitzl, Kevin Obermayr, Richard Scharner, Alexander Obermayr (K), Marc Vorderbrunner, Florian Reiter, Benedikt Schiefer

Ersatzspieler: Felix Stoderegger, Marco Essletzbichler, Jonas Niederer, Samuel Nagy Elbaky, Constantin Scharner, David Stöckel

Trainer: Hans Jürgen Moser

Die Auffälligsten: Alexander Obermayr (Purgstall), Qerim Idrizaj (St. Peter/Au), Robin Mayr-Fälten (St. Peter/Au)

Adnan Kaltak (St. Peter/Au)

„Gegen Purgstall sind es immer coole, emotional geladene Spiele. Auch in der Vergangenheit hatten die Duelle stets einen Derby-Charakter. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas mehr Mentalität hineingebracht, was den Einsatz und die Leidenschaft betrifft war uns Purgstall in Spielhälfte eins definitiv überlegen. Wir haben einen Gang zugelegt und unser Vorteil war die gut bestückte, ausgeruhte Ersatzbank.“

