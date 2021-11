Haitzendorf nach Sieg bei Eggenburg weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 06. November 2021 03:18

2. Landesliga West: Haitzendorf kam am Freitag vor rund 150 Zuschauern zu einem 4:2-Erfolg gegen den SK Eggenburg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Haitzendorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Für das erste Tor sorgte Mario Rekirsch. In der zweiten Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 47. Minute erhöhte Stefan Nestler auf 2:0 für Haitzendorf. Doch dann wachten die Gastgeber auf. Für das erste Tor von Eggenburg war Sebastian Schmidt verantwortlich, der in der 70. Minute das 1:2 besorgte. In der 75. Minute gelang dem Heimteam, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Kevin Seiter. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV Haitzendorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rekirsch in diesem Spiel (78.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Gabriel Hausmann, der das 4:2 aus Sicht des Tabellenprimus perfekt machte (88.). Schlussendlich reklamierte Haitzendorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SK Eggenburg in die Schranken.

Ungeschlagen zur Winterkrone

Den Kampf um die Klasse geht der SK Eggenburg in der Rückrunde von der zwölften Position an. Eggenburg musste schon 27 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich der SK Eggenburg schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen des SV Haitzendorf weitere Nahrung. 40 Tore – mehr Treffer als Haitzendorf erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga West. Der SV Haitzendorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet elf Siege und zwei Unentschieden.

Der SK Eggenburg ist nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während Haitzendorf mit insgesamt 35 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Eggenburg dann im nächsten Spiel den UFC St. Peter/Au, während der SV Haitzendorf am gleichen Tag beim USC Stressler Seitenstetten antritt.

2. Landesliga West: SK Eggenburg – SV Haitzendorf, 2:4 (0:2)

2 Mario Rekirsch 0:1

47 Stefan Nestler 0:2

70 Sebastian Schmidt 1:2

75 Kevin Seiter 2:2

78 Mario Rekirsch 2:3

88 Gabriel Hausmann 2:4

