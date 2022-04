Wieselburg im Nachtragsspiel gegen Schweiggers erfolgreich

Details Dienstag, 05. April 2022 21:56

Der SC Wieselburg bleibt dem SV Haitzendorf im Titelrennen der 2. Landesliga West auf den Fersen. Die Wieselburger feierten am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 15. Runde daheim gegen den USC Schweiggers einen harterkämpften aber enorm wichtigen 2:0-Heimerfolg und rückten damit wieder bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer heran. Spitzenreiter Haitzendorf hatte sich bereits am Sonntag daheim gegen den ASK Ybbs mit 4:2 durchgesetzt und liegt mit 39 Punkten vor Verfolger Wieselburg mit 37 Zählern sowie Ybbs mit 29 Punkten voran.

Ein Doppelpack durch Torjäger Gabriel Hinterberger in der 69. und 87. Minute brachte in der TTI-Arena von Wieselburg die Entscheidung für die Hausherren. Die beiden Spitzenteams aus Haitzendorf und Wieselburg haben damit weiter eine unglaubliche Bilanz in der Saison 2021/22 aufzuweisen: Der HSV hält bei zwölf Siegen und drei Remis, die Wieselburger bei elf Siegen und vier Remis. Das Topduo ist weiter ungeschlagen und hat spätestens nach der 15. Runde den Titelkampf zu einem Fall für zwei gemacht!

Für Schweiggers sieht es am anderen Ende der Tabelle weit weniger günstig aus: Die Waldviertler halten weiter bei nur neun Punkten und liegen damit an 13. und vorletzter Stelle. Nur Schlusslicht Melk mit sieben Zählern steht noch schlechter da.

Führung von Torjäger Gabriel Hinterberger als Erlösung

Erwartungsgemäß hatte Wieselburg von Beginn an mehr Spielanteile, ließ aber zwei Top-Möglichkeiten auf eine frühe Führung aus: Clemens Heindl blieb jedoch per Kopf erfolglos und Hinterberger traf nach herrlicher Vorarbeit nur die Stange. Den Abpraller konnte auch Heindl nicht verwerten. Bei der besten Gelegenheit von Schweiggers ging der Ball am langen Eck vorbei (24.).

Nach der Pause scheiterte zunächst erneut Hinterberger (59.), zehn Minuten später machte es der Torjäger dann aber besser: Ein idealer Lochpass von David Zefi setzte den 27-jährigen Stürmer in Szene, der umkurvte Schweiggers-Keeper Daniel Meller und traf zum 1:0 ins leere Tor (69.). Die erlösende Führung im Rücken brachte Wieselburg mehr Sicherheit und kurz vor dem Ende fixierte erneut Hinterberger mit dem 2:0 (87.) endgültig den "Dreier".

Wieselburg-Trainer Rudi Vogel freute nach dem Schlusspfiff natürlich über den vollen Erfolg: "Es war ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, auch wenn es lange schwierig war. Leider haben wir aber unsere frühen Möglichkeiten vergeben, denn sonst wäre es sicher leichter geworden. Aber letztlich zählen für uns die drei Punkte. Es ist immer schwierig einen sogenannten 'Pflichtsieg' zu schaffen, in der Chancenauswertung muss bei uns noch mehr Killerinstinkt her."

Schweiggers-Coach Christoph Pomassl gab sich als fairer Verlierer: "Die ersten 20 Minuten hatte Wieselburg zwei große Chancen, da haben wir Glück gehabt nicht früh in Rückstand zu geraten. Danach haben wir aber zu einer kompakten Defensive gefunden und das Match lange Zeit offen gehalten. Am Ende hat Wieselburg aber verdient gewonnen, sie stehen auch zu Recht in der Tabelle da oben."

Wie sehen die nächsten Aufgaben aus? Wieselburg bekommt es am Sonntag, dem 10. April um 16:30 Uhr auswärts mit Würmla zu tun. Schweiggers hingegen empfängt bereits am Samstag, dem 9. April um 18:00 Uhr, daheim Leader Haitzendorf.