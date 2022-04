Haitzendorf glanzlos zu drei wichtigen Punkten in Schweiggers

Details Samstag, 09. April 2022 23:25

Der SV Haitzendorf bleibt in der 2. Landesliga West weiter auf Titelkurs. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag in der 16. Runde beim Auswärtsspiel gegen den USC Schweiggers mit 1:0 durch und setzte Verfolger Wieselburg damit vor dem Gastspiel am Sonntag um 16:30 Uhr in Würma unter Zugzwang. Leader Haitzendorf liegt nun mit 42 Punkten aus 16 Spielen vorerst überlegen an der Tabellenspitze, dahinter folgen der SC Wieselburg mit 37 Zählern und einer Partie weniger sowie Ybbs mit 32 Punkten aus 16 Spielen nach einem 4:1-Heimsieg gegen St. Peter/Au.

Ein Goldtor von Torjäger Daniel Randak nach einer Stunde entschied die Partie in Schweiggers für den SV Haitzendorf, der damit seine Rekordserie weiter ausbauen konnte. Die wirklich beeindruckende Pflichtspiel-Bilanz des SV Haitzendorf in der Spielzeit 2021/22 lautet nun 13 Siege und nur drei Remis in 16 Spielen. Noch immer ungeschlagen ist man voll auf den Meistertitel und den Landesliga-Aufstieg fokussiert!

Haitzendorf-Coach: "Ein Spiel auf Biegen und Brechen!"

Haitzendorf-Trainer Martin Parb zeigte sich in einer ersten Reaktion nach dem Schlusspfiff glücklich über die drei wichtigen Punkte: "Wir haben gewusst, dass wir hier eine ganz schwierige Aufgabe vor uns haben. Schweiggers hat uns alles abverlangt, es war ein Spiel auf Biegen und Brechen! Gesamt gesehen gehen wir als nicht unverdienter Sieger vom Platz. Enorm wichtig für die Moral meiner Mannschaft."

Schweiggers-Coach Christoph Pomassl zeigte sich nach dem Schlusspfiff sehr gefasst, aber doch ein wenig enttäuscht: "Es war eine kämpferisch wirklich gute Leistung meiner Mannschaft. Haitzendorf ist ein Top-Team und steht nicht zu Unrecht auf Platz eins. Die Niederlage tut weh, weil wir kurz vor Schluss eine gute Chance auf den Ausgleich hatten und auch eine Elfmeter-Situation dabei war. Am Ende hat leider eine Aktion den Ausschlag gegeben."

In der kommenden Runde ist es rechtzeitig zu Ostern so weit: Der SV Haitzendorf bekommt es am Sonntag, dem 17. April um 16:30 Uhr, daheim mit dem SC Wieselburg zu tun. Der große Showdown im Kampf um den Meistertitel und den Landesliga-Aufstieg. Ligaportal wird natürlich für euch berichten!