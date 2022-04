Eggenburg holt sich in Melk wichtigen Sieg

Details Samstag, 16. April 2022 00:16

Der SK Eggenburg hat am Freitagabend in der 17. Runde der 2. Landesliga West einen ganz wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim SC Melk gefeiert. Durch den vollen Erfolg beim Schlusslicht haben die auf Platz zwölf liegenden Eggenburger nun in der Tabelle 15 Punkte aus 16 Spielen vorzuweisen und vermieden es ganz tief in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden. Melk hingegen bleibt mit nur sieben Zählern aus 17 Partien auf Rang 14 am unteren Ende einzementiert.

Die Gäste waren durch Sebastian Bura bereits nach zwei Minuten in Führung gegangen, ehe Melk nach dem Wechsel durch Mahmut Harmanci in der 57. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 gelang. Aber Treffer durch Jindrich Kucera (67.) sowie Samuel Macho (84.) ließen Eggenburg am Ende doch noch über drei enorm bedeutsame Punkte jubeln.

Eggenburg-Trainer Anderst: "In Summe ein verdienter Sieg"

Kein Wunder, dass Eggenburg-Trainer Helmut Anderst nach dem Schlusspfiff hochzufrieden war: "Das 1:0 gleich in der zweiten Minute war natürlich ein sehr wichtiges Tor für uns. Wir waren spielbestimmend und hatten die eindeutigeren Torchancen. Nach der Pause hat sich das Spiel dann ganz anders entwickelt: Melk schießt plötzlich den Ausgleich und dann steht das Spiel an der Kippe. Das 2:1 für uns war natürlich wichtig und mit dem dritten Treffer haben wir die Partie für uns entschieden."

"In Summe war es glaube ich ein verdienter Sieg für uns, weil wir einfach mehr und auch die größeren Tormöglichkeiten hatten. Aber es war das erwartet schwere Spiel für uns: Ein 'Sechs-Punkte-Spiel' bei dem man die Anspannung bei den Spielern beider Mannschaften gemerkt hat."

Jindrich Kucera war für Anderst nicht nur wegen dem 2:1 ein ganz wichtiger Faktor: "Er ist jetzt bei mir schon bei der dritten Station mit dabei. Ein wichtiger Spieler für uns, der eine Partie lenken kann. Tempo rausnimmt, aber auch beschleunigen kann, wenn es notwendig ist. Ein sehr guter Transfer von uns im Winter!"