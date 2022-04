Eggenburg feiert Heimsieg gegen Amaliendorf

Details Samstag, 23. April 2022 10:09

Der SK Eggenburg hat am Freitagabend in der 18. Runde der 2. Landesliga West einen 2:0-Heimsieg gegen den SC Amaliendorf-Aalfang gefeiert und damit seinen Aufwärtstrend in der Frühjahrssaison weiter fortgesetzt. Durch den vollen Erfolg haben die auf Platz zwölf liegenden Eggenburger nun in der Tabelle schon 18 Punkte aus 17 Spielen vorzuweisen und haben damit den Anschluss an das untere Mittelfeld geschafft. Amaliendorf fiel hingegen mit 20 Zählern aus 18 Partien auf Rang zehn zurück.

Zweite späte Treffer von Dominik Rolinec in der 82. Minute und von Muhammed Cevik in der Nachspielzeit fixierten den nächsten Erfolg für Eggenburg, nachdem es schon in der vergangenen Woche einen 3:1-Sieg beim SC Melk gegeben hatte. Für Amaliendorf gab es hingegen nach der 0:1-Heimschlappe gegen Rohrendorf die nächste Niederlage.

Eggenburg-Trainer Anderst: "Aufgrund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg"

Eggenburg-Trainer Helmut Anderst zeigte sich nach dem Schlusspfiff natürlich glücklich über die drei Punkte für seine Mannschaft: "Summa summarum sind wir natürlich zufrieden, dass wir den wichtigen Dreier im Abstiegskampf eingefahren haben. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es vor allem in den ersten 45 Minuten von der Qualität her ein sehr überschaubares Spiel war. Die Bodenverhältnisse waren sehr schwierig und lange Zeit haben Zufälle im Spielaufbau das Geschehen beherrscht. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es aber ein verdienter Sieg. Amaliendorf hatte da gar keine Torchance und wir wurden im Laufe des Spiels immer stärker."

Anderst meinte zudem: "Vielleicht waren wir auch konditionell eine Spur stärker, haben die eindeutigeren Torchancen gehabt und letztendlich war es deshalb ein verdienter Sieg. Was ich auch noch erwähnen möchte: Ich wünsche Amaliendorf-Torhüter Patrick Grawatsch alles Gute und hoffe sehr, dass keine schwere Verletzung passiert ist. Nach einem Zusammenprall mit dem Kopf von Patrick Binder hat er sich an der Lippe verletzt und musste lange behandelt werden. Wie gesagt: Alles Gute dem verletzten Spieler!"

Diesen Genesungswünschen schließt sich Ligaportal natürlich gerne an: Gute Besserung Patrick Grawatsch!