Haitzendorf behält auch in Würmla die Oberhand

Der SV Haitzendorf hat am Sonntag zum Abschluss der 18. Runde in der 2. Landesliga West einen weiteren großen Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Der Spitzenreiter setzte sich beim SV Würmla mit 2:1 durch und ist damit weiter voll auf Kurs Richtung Landesliga-Aufstieg. Leader Haitzendorf liegt nun mit 48 Punkten weiter überlegen an der Tabellenspitze, dahinter folgt Wieselburg (hatte bereits am Freitagabend einen 5:2-Heimerfolg gegen St. Peter/Au gefeiert) mit 43 Zählern. Würmla hingegen fiel mit weiter 18 Punkten auf Platz elf zurück.

Nach der Führung durch Haitzendorf-Torjäger Daniel Randak (37.) brachte ein Eigentor von Christoph Weyermayr (67.) die Gäste sogar 2:0 in Front, ehe ein Treffer von Berke Kuvvet (69.) noch einmal für Spannung sorgte. Weitere Tore sollten jedoch nicht mehr fallen und es blieb beim 2:1-Erfolg des Favoriten.

Der souveräne Winterkönig, der nun auch im Frühjahr groß auftrumpft, konnte seine Rekordserie damit weiter ausbauen. Die beeindruckende Pflichtspiel-Bilanz des SV Haitzendorf in der Spielzeit 2021/22 lautet nun 15 Siege und nur drei Remis in 18 Spielen. Noch immer ungeschlagen und kein Ende in Sicht!

Würmla-Trainer: "Man kann Haitzendorf fast schon gratulieren!"

Würmla-Trainer Walter Brandstätter meinte nach dem Schlusspfiff: "Erste Halbzeit hätte ich mir angesichts unserer Chancen zumindest ein Tor erwartet bzw. erhofft. Wir kennen Haitzendorf, die machen aus dem Nichts zwei Treffer. So wird man auch Meister. Da kann man fast schon gratulieren: Eine gute Truppe! Von unserer Seite haben wir die ganze Woche auf dieses Spiel hintrainiert und ihnen das Leben so schwer wie möglich gemacht. Die Niederlage tut weh, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Jetzt wartet am nächsten Wochenende Rohrendorf, werden wir schauen, was da rauskommt."

"Von der Taktik und vom Spielerischen her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Lediglich die Torausbeute mit nur einem Treffer kann ich Ihnen zum Vorwurf machen", so der Würmla-Coach.