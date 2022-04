Amaliendorf bezwingt neun Mann aus Seitenstetten

Details Samstag, 30. April 2022 00:18

Der SC Amaliendorf-Aalfang hat am Freitagabend zum Auftakt der 19. Runde der 2. Landesliga West einen 1:0-Heimsieg gegen den USC Seitenstetten gefeiert. Ein Goldtor durch einen Freistoß von Daniel Meyer brachte in der 70. Minute die Entscheidung für die Hausherren. Die Gäste aus Seitenstetten beendeten die Partie dabei nach der frühen Roten Karte von Philip Zatl (12./Torchancenverhinderung) und Gelb-Rot für Tom Knoll (73.) mit nur neun Mann. Dazu gab es mit Torhüter Johannes Eder und Jonas Rittmannsperger auch noch zwei verletzte Spieler.

In der Tabelle schaffte Amaliendorf mit nunmehr 23 Punkten den Vorstoß auf Rang sieben, Seitenstetten hingegen hält weiterhin bei 20 Zählern und fiel damit auf Platz zehn zurück.

"Das war ein dreckiger Sieg heute, aber das gehört zum Fußball"

Siegestorschütze Daniel Meyer zeigte sich sehr erfreut über den Sieg: "Ich wollte den Ball genauso in das lange Eck schießen. Schon im Training üben wir es so ein, weil wir hinten am langen Eck unsere kopfballstarken Spieler postiert haben. Aber natürlich war auch ein wenig Glück dabei. Wir sind gut in das Spiel gekommen und haben uns auch Chancen herausgespielt. Nach der Roten Karte denkst Du es wird leichter, aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, weil wir nachgelassen haben."

"Du legst den Schalter um und glaubst es läuft von alleine, aber das war ein Fehler. Der Gegner gibt in Unterzahl plötzlich mehr und Du findest nicht mehr zurück ins Spiel. Das war ein dreckiger Sieg heute. Aber das gehört im Fußball auch dazu", so Meyer, der beim Goldtor den gegnerischen Ersatz-Keeper Paul Hengst, der nicht gerade ideal postiert war, überraschen konnte.