St. Peter bezwingt Haitzendorf und macht Titelrennen spannend

Details Sonntag, 01. Mai 2022 10:13

Der UFC St. Peter/Au hat am Samstag in der 19. Runde der 2. Landesliga West für einen echten Paukenschlag gesorgt und damit auch die Meisterschaft wieder spannend gemacht. St. Peter setzte sich daheim gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter SV Haitzendorf völlig überraschend mit 2:0 durch und beendete damit die unglaubliche HSV-Serie. Leader Haitzendorf liegt zwar mit 48 Punkten weiter an der Tabellenspitze, dahinter folgt aber nun Wieselburg (kam zu einem glatten 4:0-Erfolg in Rabenstein) mit 46 Zählern und nur mehr zwei Punkten Rückstand. St. Peter ist indes nun mit 29 Zählern weiter auf Rang fünf zu finden.

Treffer von Stefan Stradner (30.) und Christian Aigner (78.) machten vor rund 150 Fans die Sensation perfekt. Für Winterkönig Haitzendorf, der bisher auch im Frühjahr groß aufgetrumpft hatte, ging damit eine Rekordserie zu Ende. Die beeindruckende Pflichtspiel-Bilanz des SV Haitzendorf in der Spielzeit 2021/22 mit 15 Siegen und nur drei Remis hat nun auch erstmals eine Niederlage aufzuweisen.

"Etappenziel war den ungeschlagenen Tabellenführer zu schlagen"

St. Peter-Trainer Adnan Kaltak meinte nach dem Schlusspfiff sichtlich zufrieden: "Nach der derben Niederlage letzte Woche in Wieselburg sind wir jetzt zurückgekommen! Wir waren etwas verunsichert, aber wir müssen uns einfach immer wieder Etappenziele setzen. Das Etappenziel diesmal war den ungeschlagenen Tabellenführer zu schlagen und das haben wir heute gemacht. Es war eine unglaubliche Leistung der Mannschaft. Ich muss ihr wirklich ein Kompliment aussprechen."

"Das war eine wahnsinnige Reaktion und auch ein hochverdienter Sieg auch in dieser Höhe", so Kaltak. "Haitzendorf-Torhüter Michael Kerschbaumer hat eine unglaubliche Leistung geboten. Ich habe ihm nach dem Spiel auch gratuliert. Da haben wir uns das Leben schwer gemacht, weil so ein Spiel dann auch in die andere Richtung kippen kann. Aber aus meiner Sicht hat es nach der Pause überhaupt keine Phase gegeben, wo man das Gefühl gehabt hat, dass Haitzendorf jetzt zurückkommt. Es war eher das 2:0 in der Luft und ist dann auch nach einer Standard-Situation gefallen. Es waren vorher schon drei, vier Chancen, wo Stradner alleine auf den Tormann zugelaufen ist, aber der Haitzendorf-Keeper hat heute einen tollen Tag gehabt."