Eigentor von Purgstall bringt Wieselburg den Sieg

29. Mai 2022

Der SC Wieselburg hat am Samstag in der 23. Runde der 2. Landesliga West im Titelkampf mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der Sportvereinigung Purgstall nichts anbrennen lassen. Da Spitzenreiter Haitzendorf ebenfalls am Samstag in der Nachspielzeit zu einem 3:2-Erfolg im Amaliendorf kam, sieht die Situation an der Tabellenspitze vor den letzten drei Runden unverändert aus: Haitzendorf führt mit 57 Punkten und dahinter folgt Wieselburg mit 56 Zählern.

Ein Eigentor von Marc Vorderbrunner in der 39. Minute entschied die Partie vor 750 Zuschauern in Purgstall für die Gäste aus Wieselburg.

Purgstall bleibt nach der Heimniederlage in der Tabelle mit 28 Punkten vorerst weiter auf Rang sieben.

Purgstall-Coach: "Ein Derby, wie es sich die Fans wünschen"

Purgstall-Trainer Hans Jürgen Moser meinte in einer ersten Reaktion nach dem Spiel: "Das war ein Derby, wie es sich die Fans wünschen. Was ein wenig gefehlt hat, das waren die Tore. Es klebt bei Purgstall gegen Wieselburg ein wenig an dem Derby: Es war jetzt unser drittes oder viertes Duell, wo Tore Mangelware waren. Aber es sind immer rassige Spiele und ich glaube es war eine richtige geile Partie. Sehr von Taktik geprägt, viele Zweikämpfe, unter dem Strich wenige Torraumszenen auf beiden Seiten: Da entscheiden dann Kleinigkeiten, wo Wieselburg heute sicher der glücklichere Sieger war. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich leistungsgerecht gewesen."

Moser zeigte sich vom fairen Derby begeistert: "Es waren ganz wenige gelbe Karten. Nur ein oder zwei wirklich harte Zweikämpfe und auch der Schiedsrichter hat es wirklich gut gemacht. Das war auch von dieser Seite einer 2. Landesliga extrem würdig. Er hat das Spiel super im Griff gehabt und das ist was sich jeder Fußball-Fan im Amateurbereich wünscht: Werbung für den gehobenen Breitenfußball! Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, wie sie heute Gas gegeben haben. Das war eine Riesengeschichte, wenn man gegen den Tabellenzweiten so auftritt. Auch wenn wir heute keine Punkte gemacht haben, darauf kann man stolz sein."