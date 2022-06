Wieselburg übernimmt erneut vorerst die Tabellenspitze

Details Samstag, 04. Juni 2022 10:19

Der SC Wieselburg hat sich am Freitagabend zum Auftakt der 24. Runde der 2. Landesliga West erneut zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Die Wieselburger feierten daheim gegen den FC Rohrendorf einen 3:0-Erfolg und dürfen damit wieder vorerst den Sprung auf Platz eins genießen. Der neue Spitzenreiter liegt mit 59 Punkten aus 24 Spielen nun vorübergehend vor Winterkönig Haitzendorf, der bei 57 Zählern aus 23 Partien hält. Die Haitzendorfer können am Samstag um 17:30 Uhr mit einem Heimsieg gegen Purgstall aber wieder Platz eins zurückerobern.

Tore von Filip Faletar (29. Minute/Elfmeter), Gabriel Hinterberger (38. Minute) und Tobias Saffertmüller (76. Minute/Elfmeter) machten vor rund 350 Fans alles klar für Wieselburg.

Rohrendorf bleibt nach der ersten Niederlage in der Frühjahrssaison mit 46 Punkten aus 24 Begegnungen vorerst auf Rang vier hinter Ybbs (hält bei 46 Zählern allerdings aus erst 23 Spielen und ist erst am Samstag daheim gegen Seitenstetten im Einsatz).

Wieselburg-Coach: "Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht"

Wieselburg-Coach Rudi Vogel zeigte sich nach dem Schlusspfiff natürlich zufrieden und erleichtert: "Für mich eine sensationelle Leistung von beiden Mannschaften. Es war ein rassiges, temporeiches und intensives Spiel von beiden Seiten. Es gab viele Superszenen nach vorne und technische Aktionen. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht und waren kaltschnäuziger. Aber das Spiel von beiden Mannschaften hat mir echt imponiert."

"Ich muss jedem Spieler meiner Mannschaft gratulieren", lobte der Wieselburg-Trainer. "Alle 14 Mann, die zum Einsatz gekommen sind, haben eine sensationelle Leistung gezeigt. Wie wir in den Zweikämpfen waren: Das war schon sehr gut. Diese Partie war Werbung für den Fußball. Jetzt schauen wir, wie sich Purgstall in Haitzendorf schlägt. Wir haben unsere Aufgabe gemacht."