Ybbs dreht gegen Seitenstetten nach der Pause auf

Der ASK Ybbs hat am Samstag in der 24. Runde der 2. Landesliga West einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den USC Seitenstetten gefeiert. Durch den vollen Erfolg halten die Ybbser nun in der Tabelle bei 49 Punkten und liegen weiter auf Platz drei hinter dem Top-Duo der Liga Haitzendorf und Wieselburg. Der Vierte Rohrendorf liegt nach der Niederlage in Wieselburg nun drei Zähler hinter Ybbs auf Rang vier. Seitenstetten ist indes mit 24 Zählern weiter auf Rang elf zu finden.

Vor rund 185 Zuschauern in Ybbs gab es in den ersten 45 Minuten zunächst keine Treffer zu sehen. Nach dem Wechsel aber drehten die Hausherren auf. Tore von Stefan Holzer (65. Minute), Dominik Aigner (71.) sowie Robert Kaminger (82.) brachten noch den glatten Erfolg des ASK Ybbs.

Vergebener Elfmeter des Kapitäns wird weggesteckt

Ybbs-Trainer Christian Haabs analysierte das Spiel so: "Wir waren am Anfang etwas unpräzise und haben uns sehr wenige Tormöglichkeiten erarbeitet. Dann hätten wir den Dosenöffner mit dem Elfmeter gehabt, aber leider hat unser Kapitän vergeben. Das ist aber auch schon besseren Spielern passiert. Er schießt normalerweise sehr souverän. In der Pause haben wir dann aber angesprochen, dass wir die Aggressivität gegen den Ball erhöhen müssen, weil das Seitenstetten gut macht. Zweite Hälfte haben wir dann deutlich mehr Ballgewinne gehabt."

"Das 1:0 war mit dem abgefälschten Schuss ein wenig glücklich", meinte der Ybbs-Coach. "Es war aber nur mehr eine Frage der Zeit bis das Tor fällt. Wir mussten vor dem Spiel gegenüber der letzten Woche auf einigen Positionen umstellen. Durch eine Sperre hatten wir keinen echten linken Verteidiger mehr und einige Spieler waren nicht ganz fit. In der neuen Saison hoffen wir aber, dass wir dies mit einem breiteren Kader viel besser kompensieren können."