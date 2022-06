SV Würmla überrascht mit Sieg beim ASK Ybbs

Details Freitag, 10. Juni 2022 23:29

Der SV Würmla hat am Freitagabend zum Auftakt der 25. Runde der 2. Landesliga West für eine Überraschung gesorgt. Die Gäste feierten im Auswärtsspiel beim ASK Ybbs einen 3:2-Erfolg und machten dabei einen 0:1- sowie einen 1:2-Rückstand wett. Eine starke Schussphase mit zwei Treffern brachte Würmla noch den unerwarteten Sieg.

In der Tabelle liegt Ybbs nun mit 49 Punkten aus 25 Spielen weiter auf Platz drei hinter dem Top-Duo der Liga. Spitzenreiter Haitzendorf führt mit 60 Zählern, dahinter folgt Wieselburg mit 59 Punkten. Beide Spitzenteams sind im Titelkampf am Samstag im Einsatz. Der SV Würmla rückte hingegen mit nunmehr 30 Zählern aus 25 Partien auf Rang acht vor und machte damit einen Platz gut.

Vor rund 150 Zuschauern in Ybbs gingen die Hausherren durch einen Treffer von Stefan Sailer nach 16 Minuten mit 1:0 in Front. Würmla kam jedoch durch Markus Schnopp in der 24. Minute zum 1:1-Ausgleich, ehe Ybbs durch Matthias Wurm in der 32. Minute erneut mit 2:1 in Führung ging. Dieser Spielstand hatte bis in die Schlussphase Bestand, bevor Tore von Christoph Weyermayr (74.) und Berke Kuvvet (82.) die Partie doch noch für Würmla drehten.

Freude in Würmla über den Sieg beim Favoriten

Würmlas sportlicher Leiter Michael Rauscher freute sich nach dem Schlusspfiff über den Sieg beim Favoriten: "Es war ein sehr schwieriges Match für uns. Eigentlich hätten wir früh in Führung gehen müssen, aber wir haben unsere Chancen leider nicht verwertet. Dadurch war das Spiel auf Messers Schneide. Ybbs ist dann in Front gegangen und wir haben etwas glücklich den Ausgleich gemacht. Danach sind wir erneut in Rückstand geraten und so ist das hin und her gegangen. Wir haben dann aber umgestellt und das hat super funktioniert. Wir wurden immer stärker und haben noch zwei tolle Tore gemacht und das Spiel noch gedreht."

"Wir lassen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren jetzt bei Rückständen nicht mehr den Kopf hängen", zeigte sich Rauscher erfreut. "Die Mannschaft kämpft und rackert. Dieser Fight ist dann am Ende auch mit einem etwas glücklichen Sieg belohnt worden. Gratulation an die ganze Mannschaft!"