Wieselburg siegt und sorgt für Titelentscheidung in letzter Runde

Details Sonntag, 12. Juni 2022 10:14

Der SC Wieselburg hat am Samstagabend in der 25. Runde der 2. Landesliga West dafür gesorgt, dass die Entscheidung um den Meistertitel erst in der allerletzten Runde fällt. Die Wieselburger feierten beim SK Eggenburg einen 2:0-Auswärtssieg und wahrten damit nach dem vorangegangenen 3:1-Erfolg von Spitzenreiter Haitzendorf in Rohrendorf ihre Titelchance. Vor der letzten und alles entscheidenden Runde liegt Haitzendorf mit 63 Zählern weiter an der Spitze, dahinter folgt Wieselburg mit 62 Punkten und nur einem Zähler Rückstand.

Vor der Pause sahen die rund 200 Zuschauer in Eggenburg noch keine Tore, aber kurz nach dem Wechsel brachen die Gäste durch die Führung von Clemens Heindl in der 50. Minute den Bann. Mit dem 2:0 durch David Zefi in der 71. Minute machte Wieselburg dann alles klar und holte sich die drei Punkte.

Wieselburg-Coach: "Wie es jetzt ausschaut wird es Haitzendorf"

Wieselburg-Coach Rudi Vogel analysierte die Lage im Titelkampf so: "Die Situation war schon vor dem Spiel angespannt, weil wir gewusst haben das Haitzendorf gewonnen hat. Man muss Haitzendorf gratulieren, sie spielen genauso eine tolle Saison wie wir. Beide Mannschaften sind verdient dort wo sie sind: Komplett souverän in allen Spielen mehr oder weniger. Ich kenne Haitzendorf-Trainer Martin Parb gut, er wird mir genauso gratulieren zu dieser Saison. Wie es jetzt ausschaut wird es Haitzendorf, aber es ist noch ein Spiel und wir hoffen noch. Wir müssen daheim wieder unsere Hausaufgaben machen. So wie heute, wo es schwer war."

"Nachdem Haitzendorf gewonnen hatte, muss man die Mannschaft wieder aufrichten", sprach Vogel den Sieg des Spitzenreiters in Rohrendorf und damit den Pflichtsieg für sein Team an. "Man hofft auf eine Überraschung im Derby an, aber die ist leider nicht passiert. Aber wir haben hier eine Superleistung abgerufen, obwohl es in Eggenburg nicht leicht ist und waren sehr souverän. Wir haben die Situation sehr gut gelöst."