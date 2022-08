SK Eggenburg unterliegt SC Lilienfeld in den Schlussminuten

Details Montag, 15. August 2022 01:17

2. Landesliga West: Die 1. Runde der neuen Saison wurde am Samstag auch in Lilienfeld angepfiffen. Etwa 150 Besucher kamen an die Sportanlage nach Lilienfeld um das Spiel gegen den SK Eggenburg zu sehen. Der SC PREFA Lilienfeld errang am ersten Spieltag einen 3:1-Sieg gegen den SK Eggenburg.

In den ersten 15 Minuten der neuen Saison versuchten beide Teams Fehler zu vermeiden. Doch in der 15. Minute ging der SC Lilienfeld durch einen Treffer von Mirza Basic mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Eggenburg blieben aber im Spiel. Für das 1:1 des SK Eggenburg zeichnete Clemens Bergmann verantwortlich (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Sieg in den Schlussminuten eingetütet

Lange Zeit hatte das Remis zwischen Lilienfeld und Eggenburg Bestand. Erst in der Schlussphase setzten sich die Gastgeber durch. Eggenburg musste den Treffer zum 2:1 durch Armin Behremovic hinnehmen (84.). Bahjat Abdi stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Lilienfeld her (87.). Mit dem Abpfiff war dem Gastgeber der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Der SC Lilienfeld tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim FC Moser Medical Rohrendorf an. Bereits einen Tag vorher reist der SK Eggenburg zum SC Gmünd.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – SK Eggenburg, 3:1 (1:1)

87 Bahjat Abdi 3:1

84 Armin Behremovic 2:1

34 Clemens Bergmann 1:1

15 Mirza Basic 1:0