Der SC Herzogenburg bricht beim SC Lilienfeld ein

Details Samstag, 27. August 2022 04:02

2. Landesliga West: Der SC Herzogenburg hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man vor mehr als 160 Besuchern mit 0:4 gegen den SC Lilienfeld.

Das Spiel konnte in den ersten Minuten keine Tore bieten. Es dauerte bis kurz vor dem Pausenpfiff, bis die Heimelf jubeln durfte. Filip Markovic war es, der vor 165 Zuschauern in der 42. Minute das 1:0 für Lilienfeld besorgte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Schneller Treffer nach der Pause

In Halbzeit zwei ging es schneller und Lilienfeld konnte den Vorsprung ausbauen. Herzogenburg geriet deutlicher in Rückstand, als Ionut-Eduard Soare auf 2:0 erhöhte (52.). Für das 3:0 des SC Lilienfeld sorgte Mohamed Gad El Rab El Sayed, der in Minute 71 zur Stelle war. Yusuf Ebrahim gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Lilienfeld (90.). Am Ende kam der SC PREFA Lilienfeld gegen den SC Herzogenburg zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Lilienfeld im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Lilienfeld.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für den SC Herzogenburg wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Herzogenburg nur noch auf Platz zwölf.

Der SC PREFA Lilienfeld tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USC Stressler Seitenstetten an. Einen Tag später empfängt der SC Herzogenburg den SK Eggenburg.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – SC Herzogenburg, 4:0 (1:0)

90 Yusuf Ebrahim 4:0

71 Mohamed Gad El Rab El Sayed 3:0

52 IonuÈ?-Eduard Soare 2:0

42 Filip Markovic 1:0