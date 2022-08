Der SC Gmünd verliert beim SC Rabenstein

Details Sonntag, 28. August 2022 04:23

2. Landesliga West: Vor rund 125 Besuchern kam es in Runde 3 der 2. Landesliga West zum Duell zwischen dem SC Rabenstein und dem SC Gmünd. Am Ende stzten sich die Heimischen knapp durch. Der SC Gmünd steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SC Rabenstein mit 2:3.

Die Gastgeber fanden schnell ins Spiel und münzten dies auch in Tore um. Der SC Gmünd geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Maximilian Lechner das schnelle 1:0 für Rabenstein erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Patrik Chrenko den Vorsprung des SC Rabenstein auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Markus Grünbichler schien die Partie bereits in der 36. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Der dominante Vortrag von Rabenstein im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Gmünd wachte zu spät auf

Die Gäste aus Gmünd wollten ein Debakel verhindern und in Halbzeit zwei auch offensiv Akzente setzen. Karel Slama beförderte das Leder zum 1:3 des SC Gmünd über die Linie (69.). Die Hausherren hielten das Resultat aber fast bis zum Ende unverändert. Erst in der Nachspielzeit (94.) gelang Dominic Korherr der Anschlusstreffer für die Gäste. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der SC Gmünd noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der SC Gmünd am Ende nicht mehr.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Rabenstein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Der SC Gmünd hat sechs Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Rabenstein auf den ASK Bau Pöchhacker Ybbs, der SC Gmünd spielt tags zuvor gegen den FC Moser Medical Rohrendorf.

2. Landesliga West: SC Rabenstein – SC Gmünd, 3:2 (3:0)

94 Dominic Korherr 3:2

69 Karel Slama 3:1

36 Markus Gruenbichler 3:0

13 Patrik Chrenko 2:0

10 Maximilian Lechner 1:0