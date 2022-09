Würmla holt sich beim SC Wieselburg Packung ab

Details Samstag, 03. September 2022 00:48

2. Landesliga West: Etwa 220 Zuschauer kamen in die TTI-Arena nach Wieselburg, um sich das Spiel des SC Wieselburg gegen den SV Würmla anzusehen und bekamen einen klaren Heimsieg zu sehen. Der SC Raika TTI Group Wieselburg kam gegen den SV Würmla zu einem klaren 4:0-Erfolg.

Beide Mannschaften konnten lange Zeit Schaden vorm eigenen Tor vermeiden. Die Schlussphase der ersten Halbzeit stand dann aber im Zeichen der Gastgeber. Gabriel Hinterberger trug sich in der 37. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Wieselburg mit 1:0 in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Filip Faletar per Strafstoß das 2:0 nach (43.). Mit der Führung für den SC Wieselburg ging es in die Halbzeitpause.

Wieselburg wieder mit starker Schlussphase

Wieder dauerte es länger bis die Zuschauer Tore zu sehen bekamen. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Tomas Salata, der in Minute 85 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Hinterberger, der das 4:0 aus Sicht von Wieselburg perfekt machte (88.) und gleichzeitig seinen zweiten Tagestreffer feierte. Am Ende kam der SC Raika TTI Group Wieselburg gegen Würmla zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Wieselburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Wieselburg.

Der SV Würmla findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft der SC Raika TTI Group Wieselburg auf die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, Würmla spielt am selben Tag gegen den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SV Würmla, 4:0 (2:0)

88 Gabriel Hinterberger 4:0

85 Tomas Salata 3:0

43 Filip Faletar 2:0

37 Gabriel Hinterberger 1:0