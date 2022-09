Erfolgreiche Aufholjagd des SC Herzogenburg gegen Eggenburg

Details Sonntag, 04. September 2022 01:37

2. Landesliga West: Etwa 120 Zuschauer kamen in das NÖKISS-Stadion nach Herzogenburg und wollten sich das Spiel des SC Herzogenburg gegen den SK Eggenburg nicht entgehen lassen. Durch ein 4:2 holte sich der SC Herzogenburg in der Partie gegen den SK Eggenburg drei Punkte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, da lagen die Gäste schon in Front. David Lippeck brachte den SK Eggenburg in der dritten Minute nach vorn. Die Gäste hatten den klar besseren Start in dieses Spiel erwischt. Clemens Bergmann erhöhte für die Gäste sogar auf 2:0 (19.). Für das 1:2 des SC Herzogenburg zeichnete Michael Weizmann verantwortlich (45+1.). Eggenburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Zwei Rote Karten nach der Pause

Eggenburgs Sebastian Bura sah nach 48 Minuten die Rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung. Das war der Stratschuss für die Heimelf, die nun aufs Tempo drückte. Eine starke Leistung zeigte Nikica Zivkovic, der sich mit einem Doppelpack für die Gastgeber beim Trainer empfahl (50./56., Elfmeter) und das Spiel auf 3:2 drehen konnte. In Minute 59 war die Anzahl an Spieler wieder ausgeglichen, denn Herzogenburgs Samet Ykilmaz sah auf Grund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Marco Simon brachte den Ball zum 4:2 zugunsten von Herzogenburg über die Linie (82.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der SK Eggenburg die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

4:13 – das Torverhältnis des SK Eggenburg spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Mit diesem Sieg zog der SC Herzogenburg an Eggenburg vorbei auf Platz neun. Der SK Eggenburg fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Herzogenburg beim FC Moser Medical Rohrendorf an, während der SK Eggenburg zwei Tage zuvor den USC Stressler Seitenstetten empfängt.

2. Landesliga West: SC Herzogenburg – SK Eggenburg, 4:2 (1:2)

82 Marco Simon 4:2

56 Nikica Zivkovic 3:2

50 Nikica Zivkovic 2:2

46 Michael Weizmann 1:2

19 Clemens Bergmann 0:2

3 David Lippeck 0:1