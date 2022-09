Details Samstag, 17. September 2022 00:10

2. Landesliga West: Rund 150 Zuschauer kamen in die iLife-Arena nach Seitenstetten. Der FC Moser Medical Rohrendorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den USC Stressler Seitenstetten hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des FC Rohrendorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Rohrendorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Fabian Polland brachte den Gast schon in der 13. Spielminute in Führung. Die Heimischen brauchten etwas, bis sie sich von dem Rückstand erholten. Für das 1:1 des USC Seitenstetten zeichnete Jonas Gugler verantwortlich (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Das Beste zum Schluss: Dietl erzielt Remis in der Nachspielzeit

Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe dieses Spiel erneut Tore sah. Dass der FC Moser Medical Rohrendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Wildpert, der in der 78. Minute zur Stelle war und Rohrendorf in Führung brachte. Michael Dietl machte dem FC Rohrendorf kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er per Strafstoß den späten Ausgleich (90+5.) sicherstellte. Letztlich gingen Seitenstetten und Rohrendorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für den USC Stressler Seitenstetten gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht der USC Seitenstetten auf Platz zehn. Die bisherige Saisonbilanz von Seitenstetten bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich der USC Stressler Seitenstetten weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der FC Moser Medical Rohrendorf liegt nun auf Platz sechs. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Rohrendorf bei.

Kommenden Dienstag (20:00 Uhr) tritt der USC Seitenstetten beim SK Eggenburg an. Kommenden Samstag (16:00 Uhr) bekommt Rohrendorf Besuch vom SC Amaliendorf-Aalfang.

2. Landesliga West: USC Stressler Seitenstetten – FC Moser Medical Rohrendorf, 2:2 (1:1)

95 Michael Dietl 2:2

78 Michael Wildpert 1:2

39 Jonas Gugler 1:1

13 Fabian Polland 0:1