Knapper Sieg über St. Peter/Au: ASK Ybbs verteidigt die Tabellenführung

Details Sonntag, 18. September 2022 00:20

2. Landesliga West: Rund 250 Zuschauer pilgerten in die Wüsterstrom-Arena nach Ybbs und wollten das Spiel des ASK Ybbs gegen den UFC St. Peter sehen. Die Differenz von einem Treffer brachte dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs gegen den UFC St. Peter/Au den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den ASK Ybbs.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Aigner sein Team in der zweiten Minute, als er nach eiem Eckball zur Stelle war. Doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschickt und konnten schnell antworten. Manuel Leitgeb war es, der in der elften Minute den Ball im Gehäuse von St. Peter/Au unterbrachte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Dass der ASK Bau Pöchhacker Ybbs in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Aigner, der in der 76. Minute zur Stelle war und mit dem Treffer zum 2:1 schließlich den Endstand fixierte. Am Ende verbuchte der ASK Ybbs gegen den UFC St. Peter/Au einen Sieg.

Ybbs bleibt der Leader

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Landesliga West. Erfolgsgarant der Heimmannschaft ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 16 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich der ASK Ybbs bisher geschlagen. Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs ist seit drei Spielen unbezwungen.

Durch diese Niederlage fällt St. Peter/Au in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Der ASK Ybbs stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Würmla vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der UFC St. Peter/Au den SC Gmünd.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – UFC St. Peter/Au, 2:1 (1:1)

76 Dominik Aigner 2:1

11 Manuel Leitgeb 1:1

2 Christian Aigner 0:1