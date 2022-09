Hohe Niederlage in Purgstall: Rabenstein am Boden

Details Samstag, 24. September 2022 00:36

2. Landesliga West: Etwa 160 Zuschauer kamen in das Fliederstadion nach Purgstall und wollten sich das Spiel der 7. Runde nicht entgehen lassen. Rabenstein blieb gegen die SVg ATP Purgstall chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. SVg Purgstall ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Rabenstein einen klaren Erfolg.

In der fünften Spielminute konterten die Gäste erstmals die Heimelf aus, doch Tor resultierte dadurch keines. In Minute 25 fanden die Gastgeber die bislang größte Chance vor, doch auch die führte zu keinem Treffer. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Die Heimelf startete wie der Blitz in die zweite Halbzeit. In der 46. Minute bejubelte die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall vor 160 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Florian Koppensteiner versenkte die Kugel dann nach einem kurzen Pass am Fünfmeterraum zum 2:0 für die Heimmannschaft (57.). Der dritte Streich der SVg ATP Purgstall war Marc Vorderbrunner vorbehalten (74.), der nach einem Freistoß unbedrängt vor Keeper Sebastian Schaufler zum Kopfball kam und einnickte. Nach 79 Minuten brachte die Heimelf das Leder aus kurzer Distanz nicht im leeren Tor unter. Koppensteiner gelang aber in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SVg Purgstall (84.). Nach einem Doppelpass wurde Koppensteiner flach von Kapitän David Pitzl bedient und versenkte das Spielgerät im Rutschen zum 4:0. Am Ende kam die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall gegen Rabenstein zu einem verdienten Sieg.

Purgstall klettert auf Rang vier

Bei der SVg ATP Purgstall greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt SVg Purgstall die beste Defensive der 2. Landesliga West. Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und drei Unentschieden.

Die Defensive des SC Rabenstein muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 18-mal war dies der Fall.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Rabenstein. Nach der Niederlage gegen die SVg ATP Purgstall ist der SC Rabenstein aktuell das defensivschwächste Team der 2. Landesliga West. SVg Purgstall setzte sich mit diesem Sieg von Rabenstein ab und belegt nun mit zwölf Punkten den vierten Rang, während der SC Rabenstein weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt. Mit zwölf Punkten auf der Habenseite herrscht bei der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Rabenstein nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Samstag reist die SVg ATP Purgstall zum ASK Bau Pöchhacker Ybbs, zeitgleich empfängt der SC Rabenstein den SC PREFA Lilienfeld.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – SC Rabenstein, 4:0 (0:0)

84 Florian Koppensteiner 4:0

74 Marc Vorderbrunner 3:0

57 Florian Koppensteiner 2:0

46 Lukas Woeran 1:0