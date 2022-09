FC Rohrendorf filetiert Amaliendorf-Aalf.

Details Sonntag, 25. September 2022 00:24

2. Landesliga West: Über 200 Besucher kamen in die Moser-Medical-Arena nach Rohrendorf. Der FC Rohrendorf fertigte Amaliendorf-Aalf. am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Rohrendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Wildpert traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Andreas Bogner brachte eine Flank zur Mitte. Der erste Versuch landete noch am Querbalken, doch der Nachschuss von Wildpert konnte nicht mehr verhindert werden. Der FC Moser Medical Rohrendorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fabian Polland (6.). Ein weiter Ball in die Spitze wurde per Kopf verlängert und Polland startete durch und nahm den Ball alleine vor dem gegnersichen Keeper auf und schob ein. Mit dem Elfmeter zum 3:0 von Wildpert für den FC Rohrendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (10.). Nach einem weiten Ball reklamierten die Gäste zunächst Abseits. Doch die Pfeiffe blieb stumm und Fabian Polland wurde dann knapp innerhalb des Strafraums nieder gerissen. Mit dem 4:0 durch Polland schien die Partie bereits in der 32. Minute mit Rohrendorf einen sicheren Sieger zu haben. Bogner steckte den Ball ideal durch die Abwehrreihen der Gäste durch und Polland umkurvte den herauseilenden Torhüter Gregor Schuller und schob ins leere Tor ein. Amaliendorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des FC Moser Medical Rohrendorf.

Rohrendorf hatte leichtes Spiel

Eigentlich war der SC Amaliendorf-Aalfang schon geschlagen, als Tobias Markhart das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (58.). Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schalteten die Gastgeber schnell um. Der Ball kam von der rechten Seite an die Strafraumgrenze und Markhart nahm den Ball direkt und hämmerte diesen mit Wucht ins Eck. Am Ende fuhr Rohrendorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der FC Rohrendorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Amaliendorf-Aalf. in Grund und Boden spielte.

Der FC Moser Medical Rohrendorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Rohrendorf bei. Rohrendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Derzeit belegt Amaliendorf den ersten Abstiegsplatz. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Sechs Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SC Amaliendorf-Aalfang kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Die Defensivleistung von Amaliendorf-Aalf. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den FC Moser Medical Rohrendorf offenbarte Amaliendorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der FC Rohrendorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Raika TTI Group Wieselburg an. Zwei Tage später empfängt der SC Amaliendorf-Aalfang den SC Herzogenburg.

2. Landesliga West: FC Moser Medical Rohrendorf – SC Amaliendorf-Aalfang, 5:0 (4:0)

58 Tobias Markhart 5:0

32 Fabian Polland 4:0

10 Michael Wildpert 3:0

6 Fabian Polland 2:0

1 Michael Wildpert 1:0