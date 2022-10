Lahsnig schießt Würmla zum Sieg bei St. Peter/Au

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:04

2. Landesliga West: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Würmla vor rund 150 Zuschauern mit 3:2 gegen St. Peter/Au für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Dei Heimmannschaft versuchte gleich von Beginn an das Spiel und den Gegner zu kontrollieren. Nach elf Minuten rettete der Pfosten die Gäste vor einem Rückstand. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Qerim Idrizaj das Heimteam in der 19. Minute. Die passende Antwort hatte Markus Schnopp parat, als er in der 22. Minute, nach Pass von Tobias Josef Thoma, zum Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Stradner in der 29. Minute nach einer schönen Kombination. In Minute 34 zeichnete sich Würmlas Keeper Marco Heigl aus und verhinderte mit einer starken Parade einen weiteren Gegentreffer. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit somit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Lukas Schimany scheiterte nach 60 Minuten an Philipp Ortner. Dominic Rauscher ließ sich in der 69. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Elfmeter zum 2:2 für Würmla. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Bastian Lahsnig den entscheidenden Führungstreffer für den Gast erzielte (82.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Würmla den UFC St. Peter/Au 3:2.

Zweiter Saisonsieg des SV Würmla

Durch diese Niederlage fällt St. Peter/Au in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Würmla findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In den letzten fünf Partien rief der SV Würmla konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Zwei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Würmla bei. Der UFC St. Peter/Au verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Die Gastgeber treten am Freitag, den 07.10.2022, um 19:30 Uhr, bei der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt der SV Würmla den SC Gmünd.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – SV Würmla, 2:3 (2:1)

82 Bastian Lahsnig 2:3

69 Dominic Rauscher 2:2

29 Stefan Stradner 2:1

22 Markus Schnopp 1:1

19 Qerim Idrizaj 1:0