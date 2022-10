ASK Ybbs triumphiert im Gipfeltreffen bei Lilienfeld

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:22

2. Landesliga West: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 9. Runde nicht entgehen lassen. Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs errang am Freitag einen 3:1-Sieg über den SC PREFA Lilienfeld. Der ASK Ybbs erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Christian Hackl brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn, nachdem er in eine flache Hereingabe rutschte und den Ball im Tor unterbrachte. Nach 17 Minuten scheiterte Manuel Leitgeb (Ybbs) am Pfosten. Für das 2:0 des ASK Bau Pöchhacker Ybbs zeichnete Andrei-Florin Dronca verantwortlich (25.), der nach einem Einwurf und einem Befreiungsschlag der gastgeber den Ball volley ins kurze Eck zirkelte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast. In der 66. Minute schlenzte Lilienfelds Mohamed Gad el Rab el Sayed einen Freistoß von der Strafraumgrenze nur knapp über das Gehäuse. Für das 3:0 des Ligaprimus sorgte Dominik Aigner, der in Minute 85 nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Osama El Zayat nach einem Eckball aus kurzer Distanz für den SC Lilienfeld (91.) zum 3:1. Schließlich sprang für den ASK Ybbs gegen Lilienfeld ein Dreier heraus.

Ybbs macht die Big Points

In der Tabelle liegt der SC PREFA Lilienfeld nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Lilienfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit nur acht Gegentoren hat der ASK Bau Pöchhacker Ybbs die beste Defensive der 2. Landesliga West. Die Saison des ASK Ybbs verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Sechs Spiele ist es her, dass der ASK Bau Pöchhacker Ybbs zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Samstag reist Lilienfeld zum UFC St. Peter/Au, zeitgleich empfängt der ASK Ybbs den SK Eggenburg.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – ASK Bau Pöchhacker Ybbs, 1:3 (0:2)

91 Osama El Zayat 1:3

85 Dominik Aigner 0:3

25 Andrei-Florin Dronca 0:2

14 Christian Hackl 0:1