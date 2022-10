Wieselburg siegt gegen Seitenstetten deutlich

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:09

2. Landesliga West: Etwas mehr als 200 Besucher kamen am Freitagabend zu diesem Spiel der 10. Runde in die TTI-Arena nach Wieselburg. Der SC Wieselburg setzte sich standesgemäß gegen den USC Seitenstetten mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Wieselburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Seitenstetten einen Sieg davon.

Kurz nach Spielbeginn schockte Gabriel Hinterberger den USC Stressler Seitenstetten und traf per Kopf für den SC Raika TTI Group Wieselburg zum 1:0. Hinterberger traf im Doppelpack (5./10.) - beim 2:0 mit einem flachen Schuss genau ins Eck. In Minute 23 wurde Hinterberger gerade noch gestört und verpasste seinen Hattrick. Die Heimelf war in Halbzeit eins gefährlicher, doch auch die Gäste wachten nach dem 2:0 auf. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand aber unverändert. Vor 220 Zuschauern bescherte der Treffer von Manuel Hausberger nach 49 Minuten dem USC Seitenstetten den Anschluss. Der SC Wieselburg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Alexander Hausberger beförderte den Ball in der 65. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Heimteams auf 3:1. Kurz darauf scheiterte Dominik Kammerhofer mit einem Freistoß an der Querlatte. Andreas Lahmer brachte Wieselburg in ruhiges Fahrwasser, indem er einen Konter abschließen und das 4:1 erzielen konnte (77.). Schlussendlich verbuchte der SC Raika TTI Group Wieselburg gegen Seitenst. einen überzeugenden Heimerfolg.

Anschlusstor von Hausberger bleibt nur ein Ehrentreffer

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Wieselburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. An der Abwehr von Wieselburg ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der SC Raika TTI Group Wieselburg bislang hinnehmen. Der SC Wieselburg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Wieselburg sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC Raika TTI Group Wieselburg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der USC Stressler Seitenstetten findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun mussten sich die Gäste schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der USC Seitenstetten überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft der SC Wieselburg auf den SC Amaliendorf-Aalfang, Seitenstetten spielt tags zuvor gegen den USC Schweiggers.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – USC Stressler Seitenstetten, 4:1 (2:0)

77 Andreas Lahmer 4:1

65 Eigentor durch Alexander Hausberger 3:1

49 Manuel Hausberger 2:1

10 Gabriel Hinterberger 2:0

5 Gabriel Hinterberger 1:0