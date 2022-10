Klare Sache für St. Peter/Au gegen Lilienfeld

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:14

2. Landesliga West: Vor rund 200 Zuschauern trafen am Samstag der UFC St. Peter und der SC Lilienfeld aufeinander. St. Peter/Au erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Lilienfeld. Der UFC St. Peter/Au ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC PREFA Lilienfeld einen klaren Erfolg.

Chancen und Tore waren in Halbzeit eins kaum oder gar nicht zu sehen. Nach 34 bzw. 35 Minuten hatten beide Teams ihre Chnance vergeben in Führung zu gehen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für St. Peter/Au und den SC Lilienfeld ohne Torerfolg in die Kabinen. Ein weiter Ausschuss von Keeper Bernhard Staudinger fand den Weg über die Gästemannschaft hinweg. Stefan Stradner war es, der in der 51. Minute das Spielgerät annahm und im Gehäuse von Lilienfeld unterbrachte. Für das 2:0 des UFC St. Peter/Au zeichnete Jan Gerg verantwortlich (59.), der wieder nach einem langen Ball in den Strafraum an den Ball kam und aus spitzem Winkel vollstreckte. Qerim Idrizaj spielte dann Maximilian Oberforster frei und der zirkelte den Ball ins lange Eck. Maximilian Oberforster baute den Vorsprung des Heimteams damit in der 72. Minute auf 3:0 aus. Kurz darauf musste Lilienfelds Patrick Schroffenauer mit Rot vom Feld (81., Foul). Mit dem Ende der Spielzeit strich St. Peter/Au gegen den SC PREFA Lilienfeld die volle Ausbeute ein.

St. Peter/Au klettert auf Rang drei

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des UFC St. Peter/Au ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison von St. Peter/Au verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der UFC St. Peter/Au nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SC Lilienfeld derzeit auf dem Konto. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen St. Peter/Au kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog der UFC St. Peter/Au an Lilienfeld vorbei auf Platz drei. Der SC PREFA Lilienfeld fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft St. Peter/Au auf den SK Eggenburg, der SC Lilienfeld spielt tags darauf gegen den SV Würmla.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – SC PREFA Lilienfeld, 3:0 (0:0)

72 Maximilian Oberforster 3:0

59 Jan Gerg 2:0

51 Stefan Stradner 1:0