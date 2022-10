SVg ATP Purgstall gewinnt Spitzenspiel gegen SC Gmünd

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:02

2. Landesliga West: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der SVg ATP Purgstall und dem SC Gmünd, die vor rund 150 Besuchern im Fliederstadion mit 2:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Der SC Gmünd erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stanislav Peterek traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Ein Eckball von der rechten Seite wurde kurz abgespielt und in der Ball kam in die Gefahrenzone, wo Hektik aufkam und Peterek am schnellsten schaltete. Für das 1:1 von SVg Purgstall zeichnete Alexander Obermayr verantwortlich (24.), der einen Hand-Elfmeter zum Ausgleich verwandeln konnte. Constantin Scharner köpfte nach einem Eckball für die Gastgeber in der 37. Minute das zweite Tor. Kurz vor der Pause erkämpfte sich Julian Zimmel im Mittelfeld den Ball und startete einn Sololauf über das halbe Feld. Sein Abschluss landete jedoch im Außennetz. Obwohl der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Gmünd zugleich nicht, die Partie zu drehen. René Pitzl hatte kurz nach Wiederbeginn (50.) sogar das 3:1 am Fuß, scheiterte jedoch alleine vor dem Tor an Torhüter Peter Rosenmayer. Die Begegnung endete mit dem Endstand von 2:1.

Purgstall schließt auf

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die SVg ATP Purgstall im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. SVg Purgstall verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage fiel der SC Gmünd in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SC Gmünd noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die SVg ATP Purgstall tritt kommenden Mittwoch, um 15:00 Uhr, beim SC Amaliendorf-Aalfang an. Zwei Tage später empfängt der SC Gmünd den SC Raika TTI Group Wieselburg.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – SC Gmünd, 2:1 (2:1)

37 Constantin Scharner 2:1

24 Alexander Obermayr 1:1

3 Stanislav Peterek 0:1