Niederlage beim SC Lilienfeld: Für Würmla geht's nach unten

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:19

2. Landesliga West: Rund 130 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Nichts zu holen gab es für den SV Würmla beim SC PREFA Lilienfeld. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Lilienfeld.

Lilienfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Suppan ging auf der rechten Seite bis zur Grundlinie und brachte eine ideale Flanke zur Mitte. Bahjat Abdi traf in der sechsten Minute volley zur frühen Führung. Torhüter Marco Heigl sah bei diesem Gegentreffer nicht gerade glücklich aus. Wer glaubte, Würmla sei geschockt, irrte. Ein Eckball von der rechten Seite konnte von der Lilienfelder Abwehr nur zentral vor das Tor abgewehrt werden. An der Strafraumgrenze kam Clemens Lippert an den Ball, zob ab und machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (11.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Amir Ebrahim in der 26. Minute. Wieder war es ein Eckball, der an den kurzen Pfosten geschlagen wurde. Ebrahim hielt den Kopf hin und streichelte den Ball ins lange Eck zum 2:1. Nur zwei Minuten später stürmte Keeper Heigl aus seinem Tor und legte den heraneilenden Stürmer der Heimischen - Elfmeter. Mohamed Gad El Rab El Sayed trat an, doch sein Versuch vom Punkt landete an der Querlatte - es blieb beim 2:1. Zehn Minuten vor dem Ende hatten die Gäste, nach einem Eckball, die größte Chance auf den Ausgleich, doch der Abschluss aus 15 Metern verfehlte sein Ziel. Obwohl dem SC PREFA Lilienfeld nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Würmla zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Lilienfeld nun auf Rang fünf

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Lilienfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Saison von Lilienfeld verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC PREFA Lilienfeld nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der SC Lilienfeld erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Würmla findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der SV Würmla taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für Lilienfeld ist die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall (Samstag, 16:30 Uhr). Würmla misst sich am selben Tag mit dem SK Eggenburg (15:00 Uhr).

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – SV Würmla, 2:1 (2:1)

26 Amir Ebrahim 2:1

11 Clemens Lippert 1:1

6 Bahjat Abdi 1:0