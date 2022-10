Beim UFC St. Peter/Au: FC Rohrendorf verliert nach sechs Spielen wieder

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:14

2. Landesliga West: Etwa 210 Zuschauer wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Die Differenz von einem Treffer brachte St. Peter/Au gegen den FC Rohrendorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte der UFC St. Peter/Au dabei jedoch nicht hin.

Etwas mehr als eine Viertelstunde lang hielt bei beiden Mannschaften die Null. Lukas Hahn zog aus der Distanz ab und markierte dann vor 210 Zuschauern die Führung für Rohrendorf (17.). In der 31. Minute lief Jan Gerg in eine Flanke und erzielte mit dem Hinterkopf das 1:1 für St. Peter/Au. Kurz vor der Pause gelang den Heimsichen beinahe eine Kopie des Ausgleichs, doch diesmal setzte Gerg das Spielgerät an den Pfosten. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach einer knappen Stunde scheiterte Fabian Polland aus kurzer Distanz, da noch ein Abwehrspieler in seinen Abschluss grätschte. Beim Führungstreffer agierte Gerg diesmal als Vorbereiter und brachte den Ball flach an den Elfmeterpunkt, wo Qerim Idrizaj das Leder zum 2:1 des UFC St. Peter/Au in die Maschen (68.) beförderte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierten die Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Moser Medical Rohrendorf.

St. Peter/Au schiebt sich auf Platz zwei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Peter/Au in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des UFC St. Peter/Au ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute der UFC St. Peter/Au die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Peter/Au acht Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Mit 18 ergatterten Punkten steht der FC Rohrendorf auf Tabellenplatz sieben. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Mit vier Siegen in Folge ist St. Peter/Au so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der UFC St. Peter/Au ist am Samstag (14:00 Uhr) beim SC Herzogenburg zu Gast. Für Rohrendorf geht es am kommenden Dienstag beim SC Rabenstein weiter.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – FC Moser Medical Rohrendorf, 2:1 (1:1)

68 Qerim Idrizaj 2:1

31 Jan Gerg 1:1

17 Lukas Hahn 0:1